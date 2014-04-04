В КИУ предлагают привлечь Национальную гвардию к охране правопорядка во время выборов

Киев. 4 апреля. УНИАН. Председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко предлагает привлечь Национальную гвардию к охране правопорядка во время выборов.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

"Много сегодня говорят о возможности срыва выборов, об угрозах срыва выборов. Исходя из данных нашего мониторинга, мы не видим сегодня таких угроз внутри страны", - отметил Черненко.

По его словам, сегодня власть работает над организацией выборов, принимаются необходимые нормативные акты, кандидаты зарегистрированы.

Черненко не исключил попыток дестабилизации ситуации в Украине со стороны России, в том числе через провокацию гражданских конфликтов, блокирование участков, запугивание членов комиссии, подбрасывание взрывчатки и т.п.

"Сегодня, бесспорно, есть опасность извне проведению нормальных демократических выборов. Вы слышали заявления полномочных лиц РФ, которые уже сказали, что выборы нелегитимны. Я думаю, они будут искать все основания, причины, чтобы свое пока еще голословное утверждение каким-то образом аргументировать", - сказал Черненко.

Он призвал не допустить такого сценария. По его убеждению, правоохранительные органы должны максимально нейтрализовать возможные угрозы, уделив много внимания охране порядка в целом, безопасности избирателей, бюллетеней.

"Очевидно, нужно приобщить к охране милицией участков Национальную гвардию... К сожалению, мы раньше никогда не говорили об угрозах физической безопасности выборов. Сегодня об этом приходится говорить. Надеюсь, что все будет хорошо", - сказал председатель правления КИУ.