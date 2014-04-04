В выборах президента Украины принимают участие две трети технических кандидатов – Комитет избирателей

Киев. 4 апреля. УНИАН. Председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко отмечает, что в выборах президента принимают участие две трети технических кандидатов.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

Черненко напомнил, что вчера ЦИК фактически завершил процесс регистрации кандидатов в президенты, и участие в выборах будет принимать 23 человека.

Черненко отметил, что это на одного кандидата меньше, чем на выборах главы государства в 2004 году, но на пять больше, чем на выборах 2010 года, когда было зарегистрировано 18 кандидатов.

По мнению Черненко, техническими кандидатами можно считать всех, кто по результатам выборов наберет менее 1% голосов избирателей, а это, по его прогнозам, приблизительно 70% кандидатов, то есть две трети.

"Мы прогнозировали, что технические кандидаты будут, от них никуда не денешься", - отметил Черненко.

Часть таких кандидатов идет на выборы, потому что имеет проблемы с законом, и во избежание ответственности на время выборов, потратили 2,5 млн грн залога, другие принимают участие в выборах с перспективой на парламентские выборы, отметил Черненко.

По его словам, еще одна часть кандидатов принимает участие в выборах, чтобы «заниматься элементарным информационным киллерством и, очевидно, тот же Дарт Вейдер... Эти технологии были обкатаны на местном уровне, и было стремление выйти на национальный выбор».

В то же время, по мнению Черненко, большинство технических кандидатов принимают участие в выборах, чтобы получить свои квоты в избирательных комиссиях. Черненко отметил, что пока рановато говорить "кто на кого работает", но пообещал это сделать и сообщить такую информацию.