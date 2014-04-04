КИУ составил люстрационный список из 350 членов избирательных комиссий

Киев. 4 апреля. УНИАН. Комитет избирателей Украины составил люстрационный список из 350 членов избирательных комиссий, которые не должны работать на выборах.

Об этом сообщил председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко на пресс-конференции в УНИАН.

Черненко отметил, что этот список остается открытым, и те, кто имеет какую-то информацию о нарушителях избирательного законодательства, могут обращаться в КИУ.

“Честные выборы должны делать честные комиссии, и я думаю, что мы вместе с вами к этому приобщимся”, - отметил Черненко.

В КИУ надеются, что деятельность нарушителей на выборах прошлых лет еще станет предметом объективного расследования правоохранительных органов. Однако, не ожидая результатов этих расследований, КИУ призывает штабы кандидатов в президенты Украины не сотрудничать на выборах, которые состоятся 25 мая, с членами комиссий, к которым не имеет доверия среди граждан Украины.

По данным КИУ, во время избирательных кампаний предыдущих лет неоднократно фиксировались действия (или бездеятельность) членов избирательных комиссий разных уровней, которые приводили к серьезным нарушениям, злоупотреблениям и искажению волеизъявления украинских граждан. Абсолютное большинство этих фактов так и не было расследовано, а нарушители не были привлечены к ответственности.

Принимая во внимание результаты наблюдения за избирательными кампаниями на протяжении последних 5 лет, КИУ определил перечень лиц, чьи действия или бездеятельность приводили к нарушениям избирательного законодательства, или же их можно охарактеризовать как непорядочное поведение на выборах

Полный перечень нарушителей с обоснованием можно найти по ссылке: http://j.mp/black-list-cvu

КИУ отмечает, что этот перечень не является исчерпывающим и будет постоянно обновляться. Гражданам, которые хотят проинформировать КИУ о нарушителях предыдущих выборов, следует обратиться по телефону: +38 044 425-21-66 или по адресу электронной почты: cvu@cvu.kiev.ua Предоставленная информация будет тщательно проверяться и только затем публиковаться для всеобщего ознакомления.