Социологи фиксируют очень динамичные изменения в электоральных настроениях населения - глава КИУ

Киев. 4 апреля. УНИАН. Социологи фиксируют очень динамичные изменения в электоральных настроениях населения.

Об этом сообщил председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, большое социологическое исследование, результаты которого были представлены неделю назад, проводилось еще до съездов партий, после которых произошли два события, которые могут существенно повлиять на общественные настроения: это поддержка лидером партии "УДАР" Виталием Кличко кандидатуры народного депутата Петра Порошенко и поддержка кандидатуры экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина съездом Партии регионов.

"Это может сказаться на изменениях в раскладе сил, и не только это... Сегодня социологи фиксируют очень динамичную смену настроений (население), тот опрос, полевой этап которого проводился фактически три недели назад, я думаю, что сегодня однозначно мнения изменились", - сказал Черненко.

При этом он добавил, что сейчас трудно сказать, насколько кардинально и в какую сторону изменились электоральные настроения.

"Как эксперт могу сказать, что поддержка Кличко Порошенко ему добавит (голосов избирателей - УНИАН), ну не автоматически все 10 % Кличко, но большую часть добавит, поддержка Партией регионов Добкина также ему добавит, потому что многие избиратели Юга и Востока были дезориентированы и ждали, на кого укажет партия", - считает он.

Также Черненко отметил, что повлиять на результаты выборов президента может личное и активное участие лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко в избирательной кампании.

"Опыт предыдущих выборов показывает, что когда она лично активно включается, она серьезно набирает (голоса)", - сказал Черненко.

Он не исключил, что КИУ закажет еще одно социологическое исследование в конце апреля.

"В конце апреля будет уже более-менее понятна картинка о результатах", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 26 марта Комитет избирателей Украины презентовал в Киеве результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного силами четырех социологических служб: Центром социальных и маркетинговых исследований «СОЦИС; Киевским международным институтом социологии; Социологической группой «Рейтинг»; Центром Разумкова.

Согласно результатам исследования, Порошенко имел наибольшую поддержку среди кандидатов в президенты - 24,9 % (36,2 % среди тех, кто ответил, что пойдет на избирательные участки). Вторую позицию занимал Кличко - 8,9 % (12,9 %), а третью Тимошенко - 8,2% (12,0 %). Народного депутата Сергея Тигипко готовы были поддержать 7,3 % (10,0 %) избирателей, а кандидатуру экс-губернатора Харьковщины Добкина - 4,2% (5,3 %).