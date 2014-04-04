Реабилитолог Стасюк представил авторскую методику оздоровления и омоложения человека

Киев. УНИАН. 4 апреля. Реабилитолог и биогравитатор Константин Стасюк представил на пресс-конференции в УНИАН авторскую методику оздоровления - биогравитационного превращения.

По словам Стасюка, методика заключается в изменении физиологичного состояния тела, что позволяет в любом возрасте достичь мускульной, сосудистой, тканевой эластичности, отвечающей стандартам молодого здорового организма.

«Биогравитация - способность организма человека получать энергию от силы притяжения. До сих пор в медицине не учитывалось действие гравитации на человека. Это огромная сила, которая является фактором болезней, старения организма человека. Причина старения человека – это игнорирование сил притяжения», - считает Стасюк.

По его мнению, применение новой системы движения, основанной на элементах нейтрализации силы притяжения Земли, позволяет двигаться без особого напряжения мышц, уменьшает трение в суставах и нагрузку на позвоночник.

По словам Стасюка, его методика направлена на нормализацию кровообращения в организме. «Уплотнения в организме приводят к обезвоживанию, в связи с чем прекращается подача крови, что приводит к атрофированию тканей. Методика Стасюка – это система правильных движений, которая уменьшает уплотнение в теле, прекращаются все “губительные для организма процессы” – болезни, старение», - сообщил Стасюк.

По его словам, «впервые достигнуты и зафиксированы результаты по омоложению всего организма, в том числе лица и тела, и восстановление работы всех органов за считанные часы».

В ходе пресс-конференции был продемонстрирован документальный фильм о результатах авторского метода Стасюка.