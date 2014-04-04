Эксперты призывают парламент согласовать нормы законов о выборах президента и о выборах в органы местного самоуправления

Киев. 4 апреля. УНИАН. Эксперты призывают парламент согласовать нормы законов о выборах президента и о выборах к органам местного самоуправления.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко, координатор избирательных программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская и директор по развитию международной общественной организации “Интерньюз-Украина” Евгений Радченко.

По словам экспертов, если не согласовать законы о выборах президента и о проведении местных выборов, 25 мая на избирательных участках в 28 населенных пунктах может быть хаос.

Эксперты объяснили, что в законах о выборах президента и о выборах в местные органы власти есть много технических несогласованностей, которые, если они не будут устранены, могут привести к дезорганизации избирательного процесса. В частности, на сегодняшний день непонятно, нужно ли формировать отдельные избирательные комиссии для президентских и местных выборов, могут ли работать только комиссии, сформированные на выборы главы государства. Если соблюдать законы, то, в частности, в Киеве необходимо, чтобы во время выборов 25 мая на каждом участке работали по две комиссии.

Кроме того, по словам экспертов, относительно выборов мэра столицы и депутатов Киевсовета есть еще одна проблема. Поскольку в столице отменили районные советы, то формированием комиссий по выборам городского головы и Киевсовета должна заниматься территориальная избирательная комиссия, которая должна организовать работу более тысячи избирательных участков, что, учитывая такое большое количество участков, достаточно проблематично.

Также эксперты обратили внимание на то, что закон определяет разный график работы избирательных участков по выборам президента и местных органов власти. В частности, участки для голосования на выборах президента должны закрыться в 20.00, а участки, на которых будут голосовать по выборам местных органов власти, - в 22.00. Эта норма также вносит дезорганизацию в избирательный процесс.

Эксперты настаивают, чтобы 8 апреля Верховная Рада приняла законопроект относительно внесения изменений в закон о выборах депутатов Верховной Рады АРК, местных советов и сельских, поселковых, городских голов.

Как отметил председатель правления КИУ Черненко: “Мы надеемся быть услышанными законодателями. Со многими из них мы говорили об этих проблемах, но почему-то в парламенте нет необходимых голосов для принятия данного закона. Очевидно, кто-то хочет, чтобы статус-кво было сохранен, и чтобы в этой мутной воде на местных выборах создать какие-то преференции для собственных кандидатов”.

В свою очередь Радченко отметил, что в случае неприятия изменений в закон о местных выборах возникнет чрезвычайно много проблем в организации голосования, подсчета голосов, транспортировки избирательных бюллетеней и агитации.

Айвазовская также отметила необходимость согласования норм законов о выборах главы государства и выборов в органы местного самоуправления.

“Если не будут приняты изменения в закон о местных выборах, будет невозможно одновременно организовать выборы президента и местных органов власти. В частности, в Киеве нужно будет открыть не тысячу участков, а две тысячи, и столько же сформировать избирательных комиссий. А если же местные выборы пройдут на базе президентских избирательных комиссий, то будем иметь место прецедент, когда на президентских выборах голосования будет длиться с 8 часов утра до 8 часов вечера, а на местных — с 7 часов утра до 10 часов вечера”, - сказала она.