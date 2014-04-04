Больше всего долгосрочных шенгенских виз украинцам выдают Словакия, Венгрия и Польша - опрос

Киев. 4 апреля. УНИАН. Больше всего долгосрочных шенгенских виз украинцам выдают Словакия, Венгрия и Польша, меньше всего виз с длительным сроком действия выдают Греция, Швеция, Португалия и Испания.

Об этом руководитель Общественной инициативы «Европа без барьеров» Ирина Сушко сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

Среди стран Шенгенской зоны, которые выдают украинцам больше всего долгосрочных виз, - Словакия (64,4%), Венгрия (62,8%), Польша (55,2%), Австрия (47,7%), Чехия (44,2%). Но больше всего долгосрочных виз украинцам выдает Великобритания – более 93%, поскольку имеет собственные законы, которые существенно отличаются от норм Шенгенской зоны.

Меньше всего виз с длительным сроком действия выдают Греция (6,6%) (в Грецию украинцы едут преимущественно в качестве туристы, и консульство не имеет права выдавать долгосрочные визы), Швеция (14,6%), Португалия и Испания - по 18%, Германия – 20,6%, Латвия – 28,4%.

Рейтинг определялся по количеству виз, выдававшихся консульствами, сроком более 90 дней в 2013 году.

Опрос проводила общественная организация «Европа без барьеров» в рамках проекта «Оценивание динамики визово-миграционной практики стран Европейского Союза в Украине и общественное влияние на ее изменение». Всего было опрошено 1,8 тыс. человек.