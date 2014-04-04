Ярош готовит визит в Брюссель для разъяснения позиции своей партии
18:30, 04 апреля 2014Последние события
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Киев. 4 апреля. УНИАН. Лидер “Правого сектора” Дмитрий Ярош заявляет, что готовит визит в Брюссель для разъяснения позиции своей партии.
Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопросы журналистов.
“Мы готовим мой визит в Брюссель (я думаю, где-то в конце апреля), чтобы лицом к лицу разъяснить наши позиции. Мы не ищем врагов, мы ищем союзников”, - сказал Ярош.
На вопрос о том, что он объявлен в розыск Россией, Ярош с иронией ответил: “Пусть ищут. Разве я не даю, что ли?”.
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