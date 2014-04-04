Ярош готов к дебатам с любым из кандидатов в президенты, кроме Царёва и Добкина

Киев. 4 апреля. УНИАН. Лидер «Правого сектора», кандидат в президенты Украины Дмитрий Ярош заверяет, что готов к политическим дебатам с любым из зарегистрированных кандидатов в президенты, за исключением представителей Партии регионов Олега Царёва и Михаила Добкина.

Об этом Ярош сказал на пресс-конференции в УНИАН.

“Я не политик. Я только учусь. Будем дебатировать, конечно. Я готов говорить с любым из кандидатов в президенты. Не хотелось, конечно, говорить с Царёвым, Добкиным и некоторыми другими”, - сказал Ярош.

На вопрос, что он будет делать, если проиграет в избирательной гонке, Ярош ответил, что в таком случае партия «Правый сектор» будет готовиться остаться в политике, общественно-политической жизни и будет готовиться к парламентским выборам.

Также Ярош сообщил, что он давно знаком, у него хорошие отношения и сотрудничество с председателем СБУ Валентином Наливайченко, секретарем СНБО Андреем Парубием, а также заверил, что возглавляемая им партия готова помочь и МВД, и СБУ в случае необходимости для поиска убийц, которые расстреливали людей в центре Киева.

Ярош заверил, что «Правый сектор» не имеет на руках оружия. «Мы сейчас не имеем на руках никакого незарегистрированного оружия, но я убежден, что граждане страны имеют право иметь оружие, но все это должно происходить в законодательном поле», - сказал Ярош.