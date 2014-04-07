Рыбное хозяйство Украины может увеличить объемы производства во внутренних водоемах в 24 раза за 5-7 лет — эксперт

Киев. 7 апреля. УНИАН. Рыбное хозяйство Украины может увеличить объемы производства во внутренних водоемах в 24 раза — до 1 млн тонн продукции за 5-7 лет при условии устранения коррупционных схем в отрасли.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил журналистам президент общественного объединения "Интеллектуальный центр по вопросам рационального использования водных ресурсов Украины" Василий Коротецкий.

“Если посчитать наш потенциал именно по внутренним водоемам, я сейчас не беру океан, то можно смело сказать о миллионе тонн аквакультуры, то есть 1 млн тонн аквакультуры Украина может выращивать - это в среднесрочной перспективе, то есть это от 5 до 7 лет”, - сказал Коротецкий.

По его мнению, океанический промысел может вырасти вдвое – до 200 тыс. тонн рыбы в год уже в ближайшее время. При этом эксперт не назвал необходимый для этого объем инвестиций.

“Но для реализации этого нужна в первую очередь политическая воля руководства государства. Остальное специалисты и профессионалы сделают сами, главное чтобы не мешали”, - считает Коротецкий.

По данным главы всеукраинского общественного объединения “Ассоциация рыбаков Украины” Александра Чистякова, реализация потенциала отрасли сможет превратить рыбное хозяйство в бюджетообразующую отрасль.

«У нас потребительский рынок — это 660-710 тыс. тонн рыбы, это мы ежегодно потребляем. И несложно умножив среднюю цену рыбы 20 грн, мы получим 12-14 млрд грн в отрасли. А сейчас 95% будет наполнение импортом. Вот и смотрите, что Украина теряет», - сказал Чистяков.

Как сообщал УНИАН, из-за российской аннексии Крыма Украина может потерять все 7 судов океанского рыболовного флота, которые приписаны к севастопольскому порту. В 2013 году в Украине было выловлено 24 тыс. тонн рыбы.

Справка УНИАН. Объем украинского рынка рыбы и рыбных продуктов оценивается в 12 млрд грн в год, из которых лишь 15% приходится на отечественное производство, при этом около 70% рыбной продукции Украина импортирует из Норвегии. С учетом российской аннексии Крыма и потери рыбной промышленности полуострова, часть импорта может вырасти до 95%.