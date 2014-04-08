Правительство может расширить функции Центров предоставления админуслуг уже в апреле – советник вице-премьера

Киев. 8 апреля. УНИАН. Кабинет министров Украины уже до конца апреля может принять постановление о расширении перечня услуг, которые граждане смогут получать в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил Александр Саенко, советник вице-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

«Это постановление для нас важно потому, что оно включает в себя наиболее популярные и массовые для населения админуслуги. Потому что сейчас паспорта, земельные отношения, регистрация вещных прав – это все услуги центральных органов исполнительной власти. Поэтому принятие этого постановления позволит нам предоставлять такие услуги через Центры предоставления административных услуг», - сказал Саенко.

«Решением правительства Министерству экономики поручено внести соответствующий проект постановления до 16 апреля на рассмотрение Кабмина. Надеемся, в апреле это постановление уже будет принято», - добавил он.

Вместе с тем, присутствовавшие на пресс-конференции эксперты подтвердили необходимость принятия данного постановления для должного развития и более эффективной работы ЦНАПов в Украине.

«Государство пока не передало в административные центры базовые, популярные административные услуги такие, как регистрация места проживания, паспорта, регистрация субъектов хозяйствования, регистрация недвижимости, земельные вопросы и другие. В некоторых центрах эти услуги предоставляются только в пилотном, экспериментальном режиме, но, в целом, эти услуги остаются за государством», - сказал на пресс-конференции глава правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук.

По его словам, прежнее правительство, в частности, Министерство юстиции Украины, более года блокировали принятие постановления о перечне услуг исполнительной власти, которые должны были бы отойти к компетенции центров предоставления админуслуг.

«Но мы очень надеемся, что новое правительство и новый министр юстиции сделают все, чтобы это постановление было принято как можно быстрее», - заявил эксперт.

Вместе с тем, Тимощук отметил, что в рамках реформы административных услуг необходимо провести законодательную децентрализацию базовых админуслуг на уровень общин, а на промежуточном этапе реформы административно-территориального устройства – на уровень городов областного значения и районов.

Справка УНИАН. По данным Министерства экономического развития и торговли, на сегодняшний день в Украине работают 653 Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) из 680, которые с 1 января должны были быть созданы в каждом городе областного значения и каждом районном центре. Среди основных задач ЦПАУ: организация предоставления административных услуг в кратчайшие сроки и при минимальном количестве посещений заявителей; упрощение процедуры получения административных услуг и улучшение качества их предоставления; обеспечение информирования заявителей о требованиях и порядке предоставления административных услуг через ЦПАУ.