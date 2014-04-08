Работа дата-центра «Парковый» была дестабилизирована из-за превышения полномочий правоохранительных органов – замдиректора компании

Киев. 8 апреля. УНИАН. Работа киевской компании «Анте Медиам» (дата-центра «Парковый») была дестабилизирована в результате превышения полномочий правоохранительных органов, которые в ходе уголовного следствия 2 апреля отключили серверное оборудование центра.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил журналистам заместитель директора компании Денис Бурдук.

«Мы считаем, что то, что происходило 2 апреля, было не совсем законным… Правоохранительные органы имеют полное право прийти к нам, предъявить документы, провести следственные действия, но мы категорически против того, чтобы они вмешивались в работу оборудования как клиентского, так и нашего», - сообщил он.

Бурдук отметил, что правоохранительные органы также превысили свои полномочия, поскольку постановление на обыск было выдано на само здание, принадлежащее компании «Амадеус Ко», в котором «Парковый» более года арендует помещение под дата-центр. При этом о компании «Анте Медиам» в постановлении речь не шла.

«Имело место грубое превышение полномочий со стороны представителей следственных органов, в результате чего была полностью дестабилизирована работа ЦОДа (центра обработки данных - УНИАН) и как результат - был нанесен ущерб нашим клиентам», - сказалл замдиректора.

По словам Бурдука, в результате «непрофессиональных действий представителей государства» некоторые клиенты компании больше часа не имели доступ к информации, размещенной на серверном оборудовании. При этом дата-центр понес коммерческие убытки, размеры которых сейчас подсчитываются.

«После окончательного расчета убытков мы будем принимать решение о возмещении понесенных потерь», - сказал он.

Присутствующий на пресс-конференции член правления Интернет ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Ольшанский выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, так как подобные случаи «неквалифицированных действий силовых органов не единичны и повторяются из года в год».

«В этот раз все, к счастью, ограничилось сбоями в работе «Укрпочты» (клиент дата-центра «Парковый» - УНИАН), погасшим информационным табло в аэропорту «Борисполь» и несколькими людьми, застрявшими в лифте. Но надо понимать, что следующее подобное мероприятие может закончиться куда более плачевно», - отметил он.

В свою очередь, присутствующая на пресс-конференции глава правления ИнАУ Татьяна Попова добавила, что правительству необходимо внести изменения в законодательство, касающиеся несанкционированного вмешательства следственных органов по отношению к «объектам критической инфраструктуры».

Как сообщал УНИАН, комитет Верховной Рады Украины по вопросам информатизации и информационных технологий разработал законопроект, которым предлагается запретить изымать электронные носители информации (компьютеры, серверы, карты памяти и т.п.) во время проведения уголовного расследования. По мнению авторов законопроекта, для уголовного расследования имеет значение лишь информация, содержащаяся на таких носителях информации, «извлечение самих электронных носителей является неоправданным».

Справка УНИАН. Крупнейший в Украине дата-центр «Парковый» был запущен в эксплуатацию в мае 2013 года. Центр находится в Киеве на Парковой аллее и занимает помещение общей площадью 2715 кв. м. Из них 930 кв. м занимают четырнадцать машинных залов, способных вместить 400 шкафов с сетевым оборудованием.

На втором этаже здания, где расположен дата-центр, находится вертолетная площадка бывшего президента Виктора Януковича. Строительство здания началось в октябре 2010 года. Заказчик строительства – компания «Амадеус Ко», генеральный подрядчик - совместное украинско-французское предприятие с иностранными инвестициями «Основа-Солсиф».