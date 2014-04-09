Технические кандидаты позволяют основным политическим силам получать на 1,5-2% больше голосов на выборах - исследование

Киев. 9 апреля. УНИАН. Технические кандидаты позволяют основным политическим силам получать на 1,5-2% больше голосов на выборах при условии присутствия в избирательных комиссиях представителей их технических партий.

Об этом свидетельствуют результаты статистического исследования, проведенного мониторингово-аналитической группой «ЦИФРА» на основе парламентских выборов 2012 года, которые были презентованы во время пресс-конференции в УНИАН.

«Украинская система избирательной администрации позволяет основным политическим игрокам приобщать к участию в выборах бюрократические политические партии и кандидатов для того, чтобы получить контроль над административными процессами, происходящими в избирательных комиссиях», - отметил руководитель мониторингово-аналитической группы «ЦИФРА» Назар Бойко.

«Проведенное исследование на основе данных с парламентских выборов 2012 года демонстрирует, что ВО «Батькивщина» и Партия регионов получали повышенные результаты при условии присутствия в комиссиях представителей их технических партий», - сказал он.

Когда все показатели: активность избирателей (явка), процент проведенных замен членов УИК, локализация и размер ЦИК установлены на средних значениях, ожидаемый результат для Партии регионов на востоке Украины составляет 61% голосов избирателей. Однако если ПР контролирует весь руководящий состав комиссии через технические партии, или же позиция председателя УИК принадлежит ПР, а секретаря и заместителя председателя – подконтрольным ПР техническим партиям, тогда ПР в среднем получает на 2% более высокий результат, говорится в материалах исследования.

Также отмечается, что для ВО «Батькивщина» на западе Украины, когда все показатели установлены на средних значениях, ожидаемый результат составляет 39,5% голосов избирателей. Однако если ВО «Батькивщина» контролирует весь руководящий состав комиссии через технические партии, тогда эта партия в среднем получает на 1,5% более высокий результат.

«Показатели свидетельствуют, что технические партии в действительности осуществляют влияние, и что как властные, так и оппозиционные силы получают преимущества от использования таких связей. На сегодня существуют все основания считать, что подобные механизмы влияния будут применяться и на президентских выборах 25 мая 2014 года», - резюмировал Бойко.