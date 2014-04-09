Киевская муниципальная ассамблея разработала стратегию развития Киева как делового и культурного центра Европы

Киев. 9 апреля. УНИАН. Киевская муниципальная ассамблея совместно с экспертами разработала и представила стратегию развития Киева как делового и культурного центра Европы.

Основные принципы стратегии на пресс-конференции в УНИАН представили председатель Совета ГО «Киевская муниципальная ассамблея» Иван Салий и представитель фонда «Сокращение рисков», эксперт по вопросам кадровой политики Андрей Юхимец.

Салий, в частности, отметил, что за последнее десятилетие Киев утратил ряд позиций в мировых рейтингах по качеству жизни, конкурентоспособности и экологической безопасности. Более того, сейчас перед Киевом, как и перед всей страной, стоят новые вызовы из-за событий последних месяцев, прибавил он.

“Поэтому территориальная громада сейчас работает в режиме экспертной среды высшего уровня. Внешние и внутренние вызовы как никогда обострились. Но мы считаем, что нынешнее правительство, обновленная деятельность Верховной Рады - это наш шанс, который мы не должны упустить. И нужно, чтобы экономика работала. Киев, как столица, должен возродить свою историческую миссию и подавать пример. Киев должен объединять восток и запад. Поэтому Киев должен умело и эффективно хозяйничать, демонстрировать свою самобытность в мировом измерении и пространстве”, - отметил Салий.

По его словам, только при условии комплексного рассмотрения и решения экономических, социальных и экологических проблем возможно достичь эффективности в управлении городом.

При этом Салий подчеркнул важность присутствия профессионалов на должностях.

“Политикам - политика, и нужно вернуться к подготовленным людям-профессионалам в руководстве Киевом”, - отметил он.

По словам Салия, также особое внимание должно быть сосредоточено на борьбе с коррупцией. “Если снять коррупцию с земельных отношений в Киеве, установить правильную политику на рынке МАФов и рекламы - уже Киеву будет плюс 4-5 млрд грн дополнительно. А мы еще же начнем хозяйничать. Поэтому я бы хотел отметить: снижаем градус политической борьбы и давайте заниматься экономикой, доходами и борьбой с коррупцией. А экспертная среда нам поможет”, - заявил он.

Юхимец в свою очередь подчеркнул необходимость изменить принципы кадровой политики на уровне государства. “То есть, фундаментальными требованиями к служащим госсектора должны стать чесность, патриотизм и профессионализм. Основой системы набора и продвижения госслужащих должны быть профессиональные и деловые качества. Сегодня очень важно, мы считаем, изменить психологию людей, которые идут к власти”, - сказал он.

По словам эксперта, для того, чтобы не было коррупции, нужно создать открытую систему по заполнению вакансий в министерствах и ведомствах на конкурсной основе. Предлагается образовать комиссию по вопросам госслужбы, которая будет формировать кадровый резерв будущих госслужащих.

“В эту комиссию должны войти люди, которые ранее не занимали политические и другие административные должности. Членами комиссии, предусматривается, будут профессионалы из частного сектора с большим опытом, которые избираются путем обсуждения и чьи имена вызывают доверие общества”, - отметил Юхимец.

Он также подчеркнул, что важно обеспечить достойные зарплаты чиновникам, которые «будут гордится своим статусом», и тогда не станут бюрократами и взяточниками.

“Нужно бороться за кадры с частным сектором, а это возможно лишь путем обеспечения высоких заработков. Мы считаем, что за счет экономии на тех средствах, которые ежегодно выводятся по разным схемам из бюджета страны и города, можно создать хороший фонд заработной платы для честных людей, которые придут во власть, чтобы работать во благо киевлян”, - выразил мнение эксперт.