Салий предлагает на Андреевском спуске построить Музей истории Киева, а в Гостином дворе разместить БТИ

Киев. 9 апреля. УНИАН. Председатель Совета ОО «Киевская муниципальная ассамблея» Иван Салий предлагает построить на Андреевском спуске, на месте снесенного корпуса фабрики “Юность”, большой Музей истории города Киева, а в здании “Гостиного двора” на Контрактовой площади разместить БТИ и художественные заведения.

Об этом Салий сказал на пресс-конференции в УНИАН, представляя наработанную Киевской муниципальной ассамблеей и экспертами стратегию развития Киева как делового и культурного центра Европы.

По словам Салия, сейчас для столицы Украины важно возродить свою историческую миссию, и для этого Ассамблея предлагает объявить Киев «Культурной долиной».

“Мы, во-первых, должны возродить последние здания, которые остались от древнего Киева. Причем не только памятники, но и сохранить фоновую застройку. Потому что иначе теряется ритмика, мы потеряем уникальную привлекательность столицы, а у нас есть уникальный ландшафт и уникальные возможности по памятникам”, - сказал Салий.

По его словам, в связи с этим представителями общества наработаны варианты относительно ряда проблемных объектов столицы.

“Я хочу, чтобы услышали обращение мое и территориальной общины к Ринату Ахметову. Я поддерживаю идею снесения зданий “Юности” на Андреевском спуске. Это правильно. Но там отстроить нужно не что пропало. Сделайте вместе с властью Музей истории Киева, достойный европейской столицы. То, что у нас называется музеем истории Киева, - это для далекого сельского района, и то слабенького”, - сказал, в частности, Салий.

Он также сообщил, что сворачивается строительная техника возле Гостиного двора. “Если не законсервировать, то оно все рухнет. Мое предложение официальное, наше общее - БТИ разместить в Гостином дворе, туда перевести Киевзем, чтобы горожанам было удобно добираться, а для культурных мероприятий - сколько угодно там хватает еще площадей”, - сказал Салий.

Он также напомнил, что сейчас обсуждают идею снесения вертолетной площадки на Парковой аллее.

“Снести - это половина как построить. У нас нет средств. Наверное, нужно приспособить и закончить этот объем”, - выразил мнение Салий.

Он считает вообще неправильным отказываться в нынешней ситуации от развития города в связи с дефицитом средств.

“Мы услышали, что не будем финансировать программы развития. Строительство жилья отменили - 30 на 70. Сама популярная программа, когда 30% платит государство, а 70% - население. И много рабочих мест. И она отменена... Строительство метро остановили впервые за 60 лет в Киеве. Вы же понимаете, сколько людей там без работы осталось, потому что задействованы субподрядные организации... на Крещатике консерватория не работает. В блокадном Ленинграде работали, концерты давали.... Мы должны болевой порог не переступать”, - прокомментировал Салий.