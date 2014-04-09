Украинский оператор хэндлинговых услуг «Интеравиа» после смены собственников и гендиректора впервые стал прибыльным

По итогам 2013-го финансового года ООО «Интеравиа» – ведущий сетевой оператор украинского рынка хендлинговых услуг – впервые за последние 5 лет получил прибыль.

В 2013-м году парк специальной наземной техники для аэропортового обслуживания «ИНТЕРАВИА» был увеличен на 40%, в результате чего доля собственных основных средств компании существенно возросла по сравнению с аналогичным показателем 2012-го года.

На сегодняшний день в «ИНТЕРАВИА» вводится в эксплуатацию собственный сервисно-технический центр, позволяющий осуществлять комплексное техническое обслуживание и ремонт наземной техники, расширен спектр услуг, предоставляемых в Международном аэропорту «Борисполь» за счет получения Сертификата на право осуществления обработки поверхности воздушных суден против обледенения. Также, совместно с группой разработчиков, был создан ряд новых программных продуктов, направленных на автоматизацию производства и позволяющий существенно оптимизировать производственные процессы. В том числе, на новой платформе запущен официальный веб-ресурс –www.interavia.ua

Заметных успехов компания «ИНТЕРАВИА» достигла в сфере сертификации различных видов деятельности и получения соответствующих разрешительных документов. Так, система управления качеством «ИНТЕРАВИА» успешно прошла сертификацию на соответствие стандартам ISO 9001:2008. Компания получила 3-х-летние сертификаты Государственной Авиационной Службы на осуществление комплексного наземного обслуживания в международных аэропортах «Борисполь», «Киев» (Жуляны) и «Харьков». Вместе с тем, Учебно-тренировочным центром «ИНТЕРАВИА» был повторно получен сертификат Государственной Авиационной Службы, позволяющий проводить подготовку по авиационной безопасности, переподготовку и повышение квалификации персонала, работающего в сфере гражданской авиации.

Значительный рост масштабов деятельности «ИНТЕРАВИА» потребовал расширения штата на 40%. Состоянием на начало 2014 года в компании работают более тысячи сотрудников.

Успехи компании были достигнуты, в том числе, благодаря тому, что новый мажоритарный акционер «ИНТЕРАВИА» – авиакомпания МАУ – увеличил уставной капитал «ИНТЕРАВИА» с 24 тысяч гривен до 8 миллионов гривен и дополнительно в 2013 году предоставил финансовые гарантии на сумму 25,5 миллионов гривен. Это позволило компании за счет значительного обновления и наращивания парка наземного оборудования расширить спектр предоставляемых услуг, отказаться от дорогостоящего арендного оборудования, и, как результат, снизить себестоимость своих услуг.

Кроме того, после смены подконтрольного бывшему мажоритарному акционеру «Swissport International» генерального директора «ИНТЕРАВИА» г-на Семенченко, компания «ИНТЕРАВИА» отказалась от необоснованно дорогих услуг, которые до смены акционеров она заказывала у собственного акционера – «Swissport International», – что позволило сократить расходы на 6 миллионов гривен в год.

«В 2013-м году, впервые после выхода на полный спектр обслуживания, «ИНТЕРАВИА» достигла прибыльности и продемонстрировала позитивные показатели операционной деятельности, – отметил Генеральный директор «ИНТЕРАВИА» Александр Сураев. – Это свидетельствует о том, что акционерами компании была выбрана, а менеджментом и персоналом – успешно реализована – правильная стратегия развития предприятия. Хочу выразить свою благодарность всем тем, кто внес свою лепту во впечатляющий успех нашего общего дела. Уверен, впереди «ИНТЕРАВИА» ждет еще множество побед и достижений на украинском рынке хендлинговых услуг».

Cправка:

ООО «ИНТЕРАВИА» (ранее – «Свиспорт Украина») – ведущий сетевой оператор украинского рынка хендлинговых услуг, успешно осуществляющий свою деятельность в международных аэропортах «Борисполь», «Киев» (Жуляны), «Харьков».

На сегодняшний день клиентская база «ИНТЕРАВИА» насчитывает около 40 ведущих украинских и зарубежных авиакомпаний, что составляет большинство авиаперевозчиков, пользующихся воздушным пространством Украины. Среди клиентов компании – ведущие европейские и украинские бренды: «Международные Авиалинии Украины», «KLM», «Air France», «British Airways», «Lufthansa», «EL-AL», «Austrian Airlines», «Fly Dubai», «Wizzair», «Alitalia», «Air Baltic», «Air Astana», «Turkish Airlines», «Uzbekistan Airways», «Аэрофлот», «Россия», «Transaero», «Wind Rose» и другие.