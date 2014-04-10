Украинцы должны объединить усилия вокруг национальной идеи или новой политической силы — эксперты

Киев. 10 апреля. УНИАН. Украина стала перед вызовами, преодолеть которые можно с помощью объединения усилий всех граждан вокруг национальной идеи или новой политической силы.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказали эксперты.

Так, лидер общественного движения «Протекция власти» Ирина Рыжкова считает, что в Украине должна быть создана политическая сила, вокруг которой объединяться граждане.

«Народ Украины объединила проблема, она объединила всю страну. Проблема заключается в изменении системы власти. Каждый по-своему пытается ее решить и донести это. Но то, что произошло объединение всех регионов Украины, - это есть факт, который подтверждается Майданами в западных регионах, центральных, в Киеве. Сейчас эти митинги подтверждает Восток... Но цель у людей одна — улучшить свое существование в этой стране, чтобы их мнение учитывалось. Выйти из этой проблемы и объединить людей, я вижу в том, чтобы объединить людей в политическую силу, где они будут понимать, что это сила, которая может участвовать в выборах, может зайти в парламент, может изменить какие-то векторы развития нашей страны. Это дает возможность для того коридора, когда обычные украинцы будут ближе к управлению страной”, - сказала Рыжкова.

Она добавила, что это должна быть партия от народа, «где будет учитываться мнение каждого».

В свою очередь ответственный секретарь Союза юристов Украины Владимир Яценко отметил, что страна встала перед вызовами, решить которые можно с помощью объединения усилий всех граждан Украины, всех политических сил.

“Мы должны признать абсолютный факт, что украинцы разные, по-разному думают, оценивают прошлое, настоящее, по-разному смотрят на будущее... Что касается возможных путей объединения украинцев вокруг идеи... Есть такая национальная идея — обеспечение права каждого человека, права быть человеком со своей жизненной позицией, со своими принципами. Это та идея, которая может объединить нашу страну, обеспечить стабильное развитие нашей страны, раскрыть потенциал каждого человека. Этот тот фундамент, на котором можно найти взаимопонимание всех политических сил, общественных движений, объединить нашу страну”, - сказал Яценко.