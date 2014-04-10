Руководство «Энерджи продакт» заявляет о попытке рейдерского захвата завода

Киев. 10 апреля. УНИАН. Вооруженные люди 31 марта 2014 года предприняли попытку захвата газобетонного завода «Энерджи продакт» в Новой Каховке. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор предприятия Николай Шиян.



«На территорию завода пыталось проникнуть около 50 человек в касках, бронежилетах и форме, вооруженных битами и арматурой. Коллектив предприятия вместе с сотрудниками правоохранительных органов отбил попытку захвата, - сообщил Шиян, - На следующий день после инцидента милицией был задержан автобус, в котором находились около сотни «титушек», направлявшихся к Новой Каховке на территорию ООО «Энерджи продакт».



По словам директора завода, «инициатором попытки захвата выступил Дмитрий Васильев, который считается доверенным лицом Ивана Винника – бывшего директора предприятия».



Шиян отметил, что Винник и Васильев были отстранены от выполнения служебных обязанностей еще в 2013 году по подозрению в мошеннических действиях. «Господин Винник оставил завод в состоянии банкротства, были установлены факты служебных злоупотреблений: средства предприятия выводилась через приближенных к директору лиц. В частности, один из экс-топ-менеджеров завода – Сергей Бабий по распоряжению Винника получил материальную помощь в сумме 20 миллионов гривен. И это в то время, когда обычные рабочие не получали заработную плату в течение нескольких месяцев», - отметил директор предприятия.



Александр Лысенко, представитель «Альфа-банка», который является кредитором предприятия с 2008 года, подчеркнул, что в отношении бывшего руководства предприятия было открыто уголовное производство по факту мошеннических действий. Однако, факты подделки доверенностей, на основании которых выводились активы, не расследовались предыдущей властью. Представитель Банка подчеркнул, что вопрос защиты прав кредитора является одним из самых актуальных на сегодняшний день для украинской банковской системы, и выразил надежду на скорейшее расследование уголовных дел.



«В результате действий Винника ООО «Энерджи продакт» вынуждено было в ноябре обратиться за кредитом в «Альфа-Банк» для возобновления остановленной работы. Предыдущий менеджмент вывез документацию, офисное оборудование, оргтехнику и даже автобус, на котором сотрудники ездили на работу», - подчеркнул Лысенко.



Также директор предприятия отметил: «беспокойство сотрудников предприятия вызывает и тот факт, что накануне захвата, без объяснения причин, территорию газобетонного завода покинули бойцы Государственной службы охраны (ГСО), тем самым нарушив условия договора (ведомственная охрана должна была оставаться на заводе до 2 апреля 2014 года включительно). На данный момент руководством завода направлен соответствующий запрос для выяснения обстоятельств к ГСО, однако, по состоянию на 10 апреля ответ так и не получен».

ООО «Энерджи продакт» является градообразующим предприятием, которое обеспечивает работой около 300 семей и стимулирует работу смежных предприятий. Сотрудники получают официальную заработную плану и полное социальное обеспечение.

Справка: ООО «Энерджи продакт»: (г. Новая Каховка, бывший завод ООО "Завод строительных материалов № 1") - одно из крупнейших предприятий по производству газобетона в Восточной Европе. Мощность предприятия составляет 450 тыс. куб. м в год. Производственные площади составляют более 30 000 м2.

На сегодняшний день предприятие работает без обязательств перед кредиторами. Заработная плата выплачивается своевременно.

