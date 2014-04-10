Оценочные компании заявляют о безосновательных отказах ФГИУ в получении сертификата на право проведения оценки в целях налогообложения

Киев. 10 апреля. УНИАН. Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины безосновательно отказывает оценочным компаниям в получении сертификата на право осуществления деятельности по оценке имущества для целей налогообложения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил представитель оценочной компании «Нотариус» Максим Гирик, слова которого подтвердили представители других оценочных компаний.

«Перед вами сидят представители компаний, которые работают на рынке, и сотрудники этих компаний имеют практический опыт деятельности более 16 -17 лет – то есть практически с момента зарождения оценщиков на территории Украины. Эти компании выполнили абсолютно все требования, которые были прописаны в нормативных документах Фонда госимущества Украины. И одни из первых на территории Украины, то есть, до августа 2013 года, подали полный пакет документов для получения сертификата субъекта оценочной деятельности для того, чтобы работать в этом направлении, несмотря на абсурдность и противоречивость его норм», - сказал Гирик.

«Однако до сегодняшнего дня - а прошло уже более 8 месяцев, хочу заметить, - ни одна из присутствующих здесь компаний не получила сертификат субъекта оценочной деятельности. Получая неоднократно отказы Фонда госимущества, имея лишь придирки к программному документу, который называется «система управления качеством», - добавил он.

При этом Гирик отметил, что таким образом на рынок были недопущены около 10 тысяч оценщиков, работавших на рынке ранее – до принятия нового порядка оценки в целях налогообложения, которым и была введена сертификация оценщиков Фондом госимущества.

В свою очередь, представитель оценочной компании «Олимп Консалтинг» Андрей Гусельников, также присутствовавший на пресс-конференции, добавил, что введение нового порядка оценки фактически привело к монополизации данного рынка, который оценивает примерно в 400 млн грн.

«Нас просто не пускают на рынок. Поэтому миф о том, что все кто хотел заниматься этой деятельностью, уже это сделали – на самом деле это не так», - сказал Гусельников.

При этом, как заявил представитель оценочной компании «Триалекс» Алексей Мархоцкий, получают сертификат на право проведения оценки в целях налогообложения лишь те субъекты оценочной деятельности, которые заключили с «Украинским институтом управления качеством в оценочной деятельности» договор на использование разработанной институтом программы для автоматического расчета оценки имущества. По словам Махроцкого, роялти за использование данной программы составляет 80%.

Как заявил представитель открытого клуба независимых оценщиков «ВІКНО» Андрей Филин, таким образом, «Украинский институт управления качеством в оценочной деятельности» стал монополистом на рынке оценки для целей налогообложения, а стоимость оценочных услуг выросла в разы – с 300 грн до 1,5 тыс. грн.

По завершению пресс-конференции, ее участники выразили намерения отстаивать свои права в различных судебных инстанциях, а также обращаться к новой украинской власти с просьбой устранить коррупционные схемы на рынке оценки, которые повлекли за собой монополизацию отрасли.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября 2013 года вступил в силу новый порядок оценки имущества для целей налогообложения, начисления и уплаты других обязательных платежей, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины №231.

После этого, при осуществлении сделок с движимым и недвижимым имуществом нужно обязательно получать оценку его стоимости. При этом оценивать стоимость имущества теперь могут только специалисты со специальным свидетельством. А сама оценка может проводиться лишь с помощью специальной автоматизированной программы, которая призвана устранить случаи занижения оценочной стоимости имущества недобросовестными оценщиками.