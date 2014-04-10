Бизнес-ассоциации Украины инициируют объединение малого и среднего бизнеса в единую платформу для отстаивания интересов предпринимателей

Киев. 10 апреля. УНИАН. Более 100 бизнес-ассоциаций со всей Украины выступили за создание единой организации, которая бы объединила представителей малого и среднего бизнеса для решения проблем и отстаивания интересов предпринимателей.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила координатор инициативной группы создания национальной платформы малого и среднего бизнеса Юлия Веретельникова.

“Мы хотим сделать так, чтобы у малого бизнеса не было проверок, чтобы малый бизнес можно было за один день зарегистрировать, легко получить средства, минимум проверок и нагрузок, и чтобы его было легко закрыть. ... Национальная платформа малого и среднего бизнеса - это объединение бизнес-ассоциаций, которые работают в секторе малого и среднего бизнеса и аналитических экспертных организаций, которые также занимаются этой проблематикой. Мы хотим создать платформу для консолидации сил малого и среднего бизнеса и построения диалога с властью”, - сообщила Веретельникова, добавив, что создание такой организации было обговорено в рамках "Форума малого и среднего бизнеса: вызовы на 2014-2017", который состоялся на днях в Киеве.

По словам Веретельниковой, объединение будет решать вопросы, которые не могут быть решены участниками рынка по отдельности или если они актуальны для всех предпринимателей, а также проблемы бизнеса, которые нуждаются в серьезной экспертной оценке.

Веретельникова сообщила, что в первую очередь объединение будет инициировать ряд законопроектов, которые позволят улучшить условия ведения бизнеса в Украине.

“Мы уже начали подготовку так называемого “пакета 40+” - это наработанный пакет от малого и среднего бизнеса, пакет законодательных инициатив, которые сейчас необходимо в короткий срок активизировать и проанализировать”, - отметила Веретельникова.

Среди первых инициатив, которые будут предложены правительству и парламенту, эксперт называет уменьшение административного давления на бизнес, противодействие коррупции, а также возможность для малого и среднего бизнеса иметь доступ к финансированию.

В свою очередь эксперт по законодательству “Центра общественной экспертизы” Любомир Чорний подчеркнул, что организация будет разрабатывать законопроекты, которые затронут вопросы улучшения качества работы малого и среднего бизнеса.

“Мы будем самостоятельно разрабатывать и инициировать законопроекты, которые действительно смогут улучшить ведение малого и среднего бизнеса в Украине. Также мы будем анализировать качество государственной политики, касательно поддержки малого и среднего бизнеса”, - отметил Чорний.

По словам эксперта, предприниматели на сегодняшний день уже обозначили приоритетные области, которые нуждаются в реформах. В частности, это лицензирование и разрешительная система, защита имущественных прав, проверки бизнеса, предотвращение коррупции, налоговая и фискальная система, пенсионная система и социальное страхование.

Эксперты рассчитывают, что в ближайшие 5-10 лет в случае постоянной работы платформы совместно с госорганами ведение малого и среднего бизнеса в Украине значительно облегчится и появится гораздо больше предпринимателей.

Как сообщал УНИАН, министр экономического развития и торговли Павел Шеремета считает, что главным потенциалом развития отечественной экономики является рост малого и среднего бизнеса, возможности которого сейчас практически не реализуются.

Ранее Минэкономразвития сообщило о намерении расширить доступ малого и среднего бизнеса к дешевым финансовым ресурсам. Для этого предлагается использовать систему коммерческих и государственных банков, а также удешевить кредиты путем открытия специальной кредитной линии, при этом особую роль отводят Европейскому инвестиционному банку.