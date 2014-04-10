Обвиняемый в шпионаже харьковский профессор надеется на пересмотр его дела Генпрокуратурой

Киев. 10 апреля. УНИАН. Харьковский профессор-физик Владимир Чумаков, обвиняемый УСБУ в Харьковской области якобы в государственной измене и шпионаже в интересах Китая, надеется, что новое руководство Генеральной прокуратуры пересмотрит его дело, снимет надуманные обвинения и признает его невиновным.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

За словами Чумакова, выдвинутые ему обвинение является местью спецслужбы отказом работать на нее и передать для провокации (с последующим арестом за шпионаж) двум украинским ученым, которые занимаются привлечением инвестиций (в том числе китайских) в разработку отечественных перспективных научных проектов, реферат по наработкам по разработке так называемого рельсотрона, а иначе - "рельсовой пушки". "Мое дело - это месть за отказ сотрудничать с отделом контрразведки харьковского СБУ", - сказал Чумаков.

Он объяснил, что все имеющиеся в его материале данные по наработкам на тему рельсотрона взяты им из открытых мировых источников. Более того, как отметил ученый, его реферат был одобрен и рекомендован научными работниками для широкого распространения после того, как НАН Украины дала заключение об отсутствии в нем государственной тайны. Кроме того, Чумаков отметил, что выдвинутые против него обвинения являются странными и потому, что Министерство обороны на запрос СБУ получило ответ, что ведомство не поручало в своих целях вести исследования в указанном направлении. Также ученый обратил внимание на то, что разработками и созданием "рельсовой пушки", которая может в перспективе заменить все существующие виды стрелкового оружия, во всем мире, и в Украине во времена СССР тоже, велись давно. Даже, как отметил Чумаков, был создан образец прибора для дальнейших исследований. "Впрочем, в 2004 году этот "рельсотрон" был разобран и сдан на металлолом, а сам проект признан неперспективным", - сказал Чумаков. Он сравнил действия СБУ с "делом врачей" в сталинские времена, когда безосновательно были репрессированы по надуманным обвинениям ученые-медики. "Служба безопасности в Харьковской области стала главной опасностью для украинского народа. Эти люди поставили цель разрушить остатки науки", - сказал ученый.

В свою очередь его адвокат Алексей Зинченко сообщил, что сторона защиты направила в Генеральную прокуратуру соответствующее обращение относительно пересмотра дела Чумакова и ожидает позитивное решение.

Продолжая тему, активист ОО "Патриот Украины" Олег Однороженко сообщил, что сегодня активисты организации пикетировали Генпрокуратуру с требованием восстановить честное имя Чумакова. "Нам пообещали, что к следующему понедельнику разберутся, и меры будут приняты. Если нет, то протестная акция будет проходить более жестко", - сказал Однороженко.

*** Рельсотрон (рельсовый ускоритель масс, рельсовая пушка, англ. railgun) — импульсный электродный ускоритель масс, принцип действия которого объясняется с помощью силы Лоренца, которая превращает электрическую энергию в кинетическую. Является перспективным оружие