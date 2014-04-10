Оценщики заявляют о нормальном функционировании рынка оценки имущества для целей налогообложения

Киев. 10 апреля. УНИАН. Рынок оценки имущества для целей налогообложения после введения нового порядка ее проведения работает в нормальном режиме, о чем свидетельствуют уже более 90 тыс. отчетов о проведении соответствующей оценки, зарегистрированных в базе Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава исполнительного совета «Союза оценщиков Украины» Константин Черныш.

«Сейчас уже выполненных и зарегистрированных в единой базе отчетов об оценке, которую ведет Фонд госимущества, уже порядка 90 тысяч таких отчетов. Это лишь говорит о том, что система налоговой оценки работает. Работает без остановки рынка», - заверил Черныш.

«Работа происходит достаточно качественно, потому что не так много есть недовольных заказчиков по результатам выполненных отчетов и, в принципе, эта система справляется с той задачей, для целей которой правительство внедряло ее», - добавил эксперт.

Кроме того, присутствовавший на пресс-конференции партнер оценочной компании «Аргумент» Сергей Хмара отметил, что после введения нового порядка оценки в целях налогообложения, оценка проводится качественней и быстрее – отчеты об оценке готовят на протяжении дня. Он также опроверг ранее звучавшие заявления о монополизации рынка оценки.

«Никакой монополии в данной оценке нет, ведь уже более 500 компаний существует на рынке, которые занимаются ею», - заявил Хмара.

Вместе с тем, директор оценочной компании «Эксперт ИН» Роман Новичевский обратил внимание на то, что после введения новых правил оценки на рынке прекратились злоупотребления с занижением оценочной стоимости имущества недобросовестными оценщиками.

«Главный позитив, который привнес новый порядок, – это факт того, что он делает невозможным определенные договорные отношения между оценщиком и заказчиком оценки. Практика и история показывают, что если раньше оценочную компанию выбирали по принципу, кто из компаний, которые есть на рынке, оценит дешевле, то на сегодняшний день финальный выбор потребителя падает на того, кто оценит нормально, быстро, качественно и правдиво», - заявил Новичевский.

По его словам, занижение стоимости имущества оценщиками стало невозможным за счет внедрения системы контроля качества работы оценочных компаний и самих оценщиков.

В то же время, Хмара признал, что новая система работы рынка оценки для целей налогообложения также не идеальна и участники рынка совместно с профильными ассоциациями постоянно ищут пути ее усовершенствования. В частности, Хмара отметил, что на состоявшемся недавно конгрессе оценочных компаний была создана рабочая группа по созданию альтернативной системы качества в оценочной деятельности.

В свою очередь, Черныш напомнил, что в ходе состоявшегося в начале апреля в Киеве Всеукраинского съезда оценщиков его участники потребовали от украинской власти не допустить отмены нового порядка оценки для целей налогообложения.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября 2013 года вступил в силу новый порядок оценки имущества для целей налогообложения, начисления и уплаты других обязательных платежей, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины №231.

После этого, при осуществлении сделок с движимым и недвижимым имуществом нужно обязательно получать оценку его стоимости. При этом оценивать стоимость имущества теперь могут только специалисты со специальным свидетельством. А сама оценка может проводиться лишь с помощью специальной автоматизированной программы, которая призвана устранить случаи занижения оценочной стоимости имущества недобросовестными оценщиками.