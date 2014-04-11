Правозащитники требуют от Украины отозвать запрос на экстрадицию из Франции банкира Аблязова

Киев. 11 апреля. УНИАН. Правозащитники требуют от руководства Генеральной прокуратуры Украины, МВД и СБУ отозвать запрос на экстрадицию в Украину из Франции политического беженца, гражданина Казахстана Мухтара Аблязова и еще нескольких лиц.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

По словам адвоката, представителя Украинского Хельсинкского союза по правам человека Олега Левицкого, дело Аблязова было сфабриковано во время правления Виктора Януковича.

Он отметил, что украинские следственные органы составляли тексты обвинений и запросы на экстрадицию под диктовку спецслужб Казахстана, которые в своей стране сфабриковали обвинение для оппозиционного политика, бывшего владельца «БТА банка».

Также правозащитники требуют от украинских силовиков отозвать запрос на экстрадицию коллеги Аблязова - Татьяны Параскевич.

Как сообщила представительница фонда “Открытый диалог” Людмила Козловская, соответствующее письмо к Олегу Махницкому, Арсену Авакову и Валентину Наливайченко было отправлено 28 марта.

В письме правозащитники также просят руководителей силовых ведомств принести официальные извинения политическим беженцам и их семьям, которые в свое время пострадали от действий украинской власти. Среди них - Дирар абу-Сиси, Филипп Долбунов, Улугбек Зайнабетдинов, Леонид Развозжаев, Денис Солопов, Руслан Сулейманов, Хамидулло Тургунов.

По словам Козловской, необходимо, чтобы украинские силовые структуры отозвали также международный ордер на арест еще ряда фигурантов дела «БТА банка», а именно - Игоря Кононка, Романа Солодченко и других лиц, которые проходят по этому делу.

Как сказала председатель правления Центра общественных свобод Александра Матвийчук, украинским правоохранительным ведомствам необходимо прекратить сотрудничество со спецслужбами авторитарных стран, которые преследуют своих политических оппонентов.

“Для нас как правозащитных организаций, как и для всех граждан, очевидно, что нужно прекратить сотрудничество со спецслужбами авторитарных стран, сотрудничество, которое выходит за пределы правового поля. Это вопрос безопасности нашего государства”, - сказала Матвийчук.

По мнению Козловской, невзирая на приход к власти новых людей, в Украине остается опасность ареста и заключения ряда политических беженцев - граждан Украины, которые во времена президентства Януковича были вынуждены выехать за границу.

“Мы вынуждены констатировать, что сегодня в Украине отсутствует возможность провести справедливый суд, и именно поэтому возвращение любого политического беженца в Украину не гарантирует ему отсутствия преследований. Пока судебная система, прокуратура, МВД не будет иметь доверия со стороны общества, пока не будет проведена люстрация и реформы, до тех пор возвращаться в Украину политическим беженцам будет опасно, и им не стоит возвращаться”, - сказала Козловская.

Как известно, Аблязова арестовали на юге Франции в конце июля 2013 года, по сообщениям, по запросу на экстрадицию, поступившему из Украины. Кроме того, такие же запросы поступили из Казахстана и России.

Аблязова в Казахстане обвиняют в разворовывании более 6 млрд долларов. В Украине и России против него выдвинули похожие обвинения за растраты в местных дочерних банках «БТА Банка».

Аблязов бежал из Казахстана в Лондон в 2009 году, когда казахстанская власть отобрала у него контроль над его банком, и получил убежище в Великобритании в 2011 году. Но в 2012 году он бежал из Великобритании, где его заочно приговорили к 22 месяцам заключения за неуважение к суду из-за того, что он скрыл от британской власти свои активы, которые должны были быть заморожены по решению суда.

Аблязов заявляет, что все обвинения против него политически мотивированные, и являются попытками президента Казахстана Нурсултана Назарбаева устранить его как политического противника.

Аблязов в начале 2000-х годов организовал в Казахстане оппозиционное «Демократическое движение Казахстана», был осужден за незаконное предпринимательство и злоупотребление служебным положением на его предыдущей должности министра промышленности и торговли, и потом помилован. Позже он был среди организаторов оппозиционной партии «Демократический выбор Казахстана», закрытой решением суда.