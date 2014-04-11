Кандидат в президенты Украины Гриненко направил открытое письмо президенту России

Киев. 11 апреля. УНИАН. Кандидат в президенты Украины Андрей Гриненко направил открытое письмо президенту России Владимиру Путину.

Об этом Гриненко заявил на пресс-конференции в УНИАН.

В своем письме Гриненко написал о том, что руководитель Российской Федерации нарушает права этнических русских в Украине.

“От имени этнических русских - граждан Украины, которые проживают в городе Харькове, заявляем, что мы не будем молча наблюдать за тем, как Россия подает неправдивую информацию. Украина является страной, в которой мы свободно общаемся на русском языке, на этом языке мы воспитываем детей, разговариваем с нашими родителями. Украина не ограничивает нас и в наших правах так, как ограничивают этнических украинцев в России. Этнических русских в Украине не от чего защищать”, - написал Гриненко.

При этом он заметил, что Украине не нужна федерализация: “Все вопросы мы способны решить самостоятельно в своей единой стране. Как и те граждане, которые общаются на украинском языке, так и те, для которых родной язык русский, - все мы имеем общие проблемы и заботы, но они не были и не будут связаны с вопросом языка”.

Кроме того, в письме осуждается распространение представителями российской власти недостоверной информации об Украине с целью оправдания актов агрессии и нарушения территориальной целостности Украины. “Отдельно обращаемся к Владимиру Путину. Сегодня вы нарушаете права этнических русских, проживающих на территории Украины. Вы не уважаете наше право на выбор, вы лишаете нас будущего, каким его видим мы. Мы призываем вас признать свои ошибки, уважать территориальную целостность Украины и право народа Украины на самоопределение. Мы осуждаем все действия Российской Федерации, которые не отвечают принципам международного права, и согласны с решением ПАСЕ о лишении России права голоса в работе организации”, - сказал Гриненко.

Кроме того, кандидат в президенты отметил, что было бы справедливо, если бы Россия, требуя в Украине второй государственный язык русский, сначала ввела на своей территории второй государственной украинский язык. В таком случае она имела бы право требовать от Украины государственности русского языка. “Требовать можно только в том случае, если вы скажете: Российская Федерация для нашего братского народа ввела вторым государственным языком украинский, и потому мы требуем, чтобы вы для русских также ввели русский язык как второй государственный. Вот был бы серьезный разговор”, - заметил Гриненко.

Он также добавил, что это же касается и российских требований относительно федерализации Украины. Гриненко объяснил, что Россия должна была бы создать федеральный округ для украинцев, и только после этого имела бы право требовать федерализации Украины.

В свою очередь, супруга кандидата в президенты, юрист Марина Гриненко отметила, что она будет добиваться запрещения въезда в Украину для Путина. “Я считаю, что языковая проблема у нас искусственно раздута. Все это делается Россией для оправдания своей незаконной политики. В Харькове нет никаких притеснений русского языка. К нам приезжают российские театры, по данным Книжной палаты Украины, 50 процентов книг, выпущенных в Украине, это русскоязычные книги. Поэтому я считаю, что никто не запрещает русский язык в Украине. Более того, он законодательно защищен. Поэтому я, как юрист, осуждаю политику Путина и его действия в отношении Украины. Я буду обращаться в органы власти Украины, чтобы запретить Путину въезжать в Украину”, - сказала Гриненко.