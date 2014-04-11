Депутат Яценко заявляет, что Украине нужна сильная оппозиция

Киев. 11 апреля. УНИАН. Народный депутат Антон Яценко возвращается во фракцию Партия регионов в Верховной Раде Украины, поскольку, по его словам, партия «полностью обновилась, а Украине нужна сильная опозиция».

Об этом Яценко сказал на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Он отметил: «Сейчас партия полностью обновилась, имеет демократические полностью взгляды, и очень много людей в партии, которые представляют и интеллигенцию, и рабочий класс, и деятелей культуры, поэтому я принял решение вернуться во фракцию ПР в парламенте и возглавлять Черкасскую областную организацию Партии регионов».

По словам Яценко, сегодня в Черкасской области количество членов партии сократились с 46 до 15 тысяч. Кроме того, самоликвидировалась фракция ПР в областном совете. Яценко это объясняет тем, что на партийцев оказывается давление, звучат угрозы в их адрес. «Многие люди запуганы, им угрожают. К сожалению, мы сегодня имеем проявления недемократического общества, когда за разные взгляды преследуют», - добавил он. Яценко заявил, что «будет в оппозиции, в оппозиции конструктивной» к нынешней власти.

Отвечая на вопрос относительно новых подходов в работе областной партийной организации, он отметил: «Не будет громких заявлений в духе СССР - Северная Корея, марширования с флагами, чествования руководителей. Мы должны по-другому работать, демократически, без каких-то регалий, каких-то эскортов». По его словам, «будут открыты юридические приемные в каждом райцентре, где есть преследование людей, защита от рэкета, который сейчас появился».

Яценко отметил, что достаточно негативно воспринимает разного рода заявления относительно необходимости проведения люстрации.

Как известно, Яценко избирался в избирательном округе № 200 в Черкасской области. Он вступил во фракцию Партию регионов 12 декабря 2012 года. На парламентские выборы в 2012 году шел и выиграл от Партии регионов.