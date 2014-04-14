Гражданское общество объявляет конкурс на замещение должности президента Украины

Киев. 14 апреля. УНИАН. Оргкомитет визийного проекта «Нова Країна», объединяющего более 1800 экспертов с целью разработки виденья будущего Украины, анонсирует проведение конкурса на замещение должности президента Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили участники визийного проекта “Нова Країна" Валерий Пекарь и Андрей Длигач.

“Эта высшая должность представляет функцию топ-менеджера государства, который в интересах народа должен возглавить проведение необходимых преобразований. Гражданское общество, сила которого четко проявилась на Майдане, стремится нанять на эту должность квалифицированного и честного топ-менеджера и готово рассмотреть любые кандидатуры”, - отметили участники этого визийного проекта.

Как рассказал Пекарь, оргкомитет визийного проекта «Нова Країна» объединяет более 1800 экспертов со всей Украины различной специализации.

Проект «Нова Країна» - это проект объединения большого количества экспертов со всей Украины для разработки виденья новой страны. Задача проекта - интеграция интеллектуального ресурса нации, формирование четкой картины будущего и организация национального диалога как первого шага к национальному согласию”, - объяснил Пекарь.

Работа проекта, по его словам, организована по 10 направлениям: Конституция, политический строй, закон и порядок, экономика и предпринимательство, образование и наука, социальная политика и здравоохранение, инфраструктура, энергетика, национальная безопасность, внешняя политика, культура, экология и природа.

“Итогом работы станет открытый документ «Візія Нова Країна», представляющий собой указатель для будущего правительства реформ”, - сказал Длигач.

Публичную презентацию документа планируют провести на этой неделе.