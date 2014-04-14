Адвокаты призывают расширить объем проверки и количество судей, которые могут попасть под люстрацию

Киев. 14 апреля. УНИАН. Адвокаты из Общественного совета по проведению люстрации считают необходимым, чтобы в законопроекте о люстрации судей был расширен объем проверки и количество судей.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили адвокаты Армен Нерсесян и Анна Колесник.

По словам Нерсесяна, сейчас основной акцент относительно люстрации судей ставится на тех лиц из судебной ветви власти, которые выносили неправосудные решения в отношении участников Майдана, и тех, кто принимал решения вопреки решениям ЕСПЧ.

"Но у нас и до Майдана везде были неправосудные решения! Таким образом, мы искусственно суживаем в законе объем проверки", - сказал Нерсесян.

"Да, я согласна, что этих лиц, которые принимали незаконные решения во время Майдана, их нужно наказать в первую очередь. Но остальные судьи, которые выносили по другим делам неправосудные решения, они останутся, и будут продолжать нарушать права людей. Разве этого требовали и за это стояли люди на Майдане?", - поддержала коллегу Колесник. Она добавила, что во время проведения люстрации нужно изменять не человека, «а изменять систему и подходы к выполнению профессиональных обязанностей судьями, контролировать их деятельность».

Вместе с тем Колесник выразила предостережение относительно повальной люстрации судейского корпуса. "Мы призываем, чтобы свои рабочие места покинули коррупционеры и неуки, покинули те лица, которые своими действиями или бездействием нарушали права человека, и сохранить тех, кто своим отношением к работе, к народу, своими знаниями и опытом заслуживают того, чтобы эти должности занимать", - отметила Колесник.