Руководство охранной компании "Явор-2000" опровергает причастность своих сотрудников к расстрелу работников СБУ в Славянске

Киев. 15 апреля. УНИАН. Руководство частной охранной компании "Явор-2000" заявляет о непричастности своих сотрудников к расстрелу работников СБУ 13 апреля в Славянске Донецкой области во время проведения антитеррористической операции.

Об этом генеральный директор компании Андриан Орликовский заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Да, действительно это машина нашей компании (по данным СМИ, из автомобиля "Рено Логан" был открыт огонь на поражение в работников СБУ - УНИАН). Но она была захвачена и похищена на трассе Харьков-Ростов утром при сопровождении груза ферросплавов из Запорожья в Красный Лиман", - сказал Орликовский.

Ссылаясь на слова двух охранников, которые были в «Рено», он сообщил, что 13 апреля в 4.50 автомобиль был остановлен на блокпосту возле Славянска неизвестными вооруженными людьми. Как сказал Орликовский, после проверки салона авто отпустили, но через две минуты опять остановили.

"Двух наших сотрудников вытащили из салона, связали. Одного бросили в багажник, другого - в салон между сидениями и увезли в неизвестном направлении", - сказал гендиректор охранной компании.

По его словам, в 5.00 диспетчер увидела, что GPS-навигатор, установленный в автомобиле, показывает изменение его курса и сделала запрос экипажа, но связи с ним не было.

Как отметил Орликовский, руководство компании сразу проинформировало сотрудников милиции об отсутствии связи с автомобилем. Он заметил, что захваченных охранников привезли в Славянск, где несколько часов держали на какой-то базе, а затем освободили.

Также Орликовский сообщил, что для установления местонахождения похищенного экипажа в Славянск был отправлен автомобиль "Фольксваген" с одним охранником, но это транспортное средство было обстреляно из автомата на блокпосту перед въездом в город неизвестными, в результате чего охранник получил пять огнестрельных ранений, но остался живым.

По словам Орликовского, руководству фирмы удалось связаться с отдельными людьми в Славянске по поводу возвращения похищенного "Рено", однако эти люди ответили, что «машина принадлежит Донецкой народной республике».

Кроме того, он отметил, что компания подала заявления в правоохранительные органы по поводу похищения и нападений на ее сотрудников и похищений авто.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля сепаратисты захватили здания милиции и СБУ в Славянске.

13 апреля в городе провели антитеррористическую операцию. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в ходе операции в Славянске был убит офицер СБУ и пятеро получили ранение.

В тот же день народный депутат из фракции "УДАР" Сергей Каплин заявил, что бойца спецподразделения "Альфа" убили в Славянске люди, ехавшие на автомобиле охранной службы "Явор 2000", которую связывают с одним из депутатов облсовета от Партии регионов.

«В Славянске был убит сотрудник "Альфы", это 42-летний полтавчанин. Есть информация, что стрельбу по группе "альфовцев" вели люди, которые вышли из автомобиля, принадлежащего крупнейшей охранной фирме в Украине "Явор 2000". Владелец этой фирмы - депутат областного совета, «регионал», который, насколько мне известно, был тесно связан с Сивковичем (Владимиром Сивковичем - экс- заместителем секретаря СНБО - УНИАН)», - сказал Каплин.

Он также не исключил, что автомобиль был украден.