Королевская представила Институт социальной защиты граждан

Киев. 15 апреля. УНИАН. Кандидат в президенты Украины, экс-министр социальной политики Наталия Королевская представила вновь созданный Институт социальной защиты граждан Украины.

Представляя проект на пресс-конференции в УНИАН, Королевская сообщила, что решение об основании института было принято «небезразличными украинскими гражданами», государственными деятелями, экспертами, учеными и поддержано ею.

Королевская объяснила, что социальная сфера осталась у нее «в душе», независимо от того, чем она в дальнейшем будет заниматься.

“Мы понимаем проблемы, которые сейчас есть в правительстве, понимаем, что нужно сокращать государственные расходы, необходимо наводить порядок. Но в то же время мы, понимая социальную сферу и зная о реальном положении людей в нашей стране, категорически не согласны с тем, чтобы реформы в нашей стране проводили за счет наиболее незащищенных людей”, - отметила Королевская.

Поэтому, сообщила она, институт будет заниматься тем, что будет нарабатывать законопроекты по усилению соцзащиты людей, мониторить эту сферу, будет проводить экспертные исследования решений власти в социальной сфере и делать прогнозы последствий таких решений, а также прогнозы развития ситуации в вопросе социальной защиты.

“Институт социальной защиты, который мы сегодня представляем, является инструментом подготовки реформы (в сфере соцзащиты - УНИАН), инструментом защиты для людей, которые больше всего нуждаются в защите в нашей стране. Институт будет работать не только на центральном уровне, а будет работать и в регионах, потому что для нас важно привлечь и экспертов в регионах, и общественных деятелей в регионах, чтобы любая реформа в социальной сфере была максимально понятна, чтобы она принималась с полным диалогом, и чтобы мы могли инспектировать и реагировать на самые болезненные точки, которые есть у людей и которые нуждаются в решении”, - сказала Королевская.

По ее словам, перед институтом поставлена задача разработать и представить Стратегию социальной защиты граждан Украины на 10 лет вперед. Также уже начата работа над Социальным рейтингом регионов, созданным по ряду важных показателей жизни людей, который будет ежеквартально обнародоваться.

Королевская представила на пресс-конференции соучредителя и директора института, которым стал почетный профессор Академии труда и социальных отношений Федерации профсоюзов Украины Василий Кострица. Он почти 17 лет работал национальным координатором Международной организации труда в Украине.

Она также сообщила, что экспертный совет, который формирует институт и в который входят ведущие ученые и эксперты по вопросам экономики, социологии, социальной политики, соцзащиты и социального обеспечения, человеческого развития, возглавил заслуженный деятель науки и техники Украины Анатолий Колот.

По словам Кострицы, вновь созданная структура является уникальной, поскольку будет работать с обычными гражданами, теми, кто непосредственно сталкивается с последствиями вводимых в Украине реформ, а кроме того, будет опираться в своей работе исключительно на европейские стандарты и требования.

“Деятельность института будет направлена на то, чтобы минимизировать и продвигать как можно скорее искоренение бедности и социальной несправедливости в нашем государстве, в нашем обществе”, - отметил он.

Кострица уточнил, что большого штата у института не будет, потому что он основан как многопрофильный.

“Мы даже порой и сегодня не можем представить, которые завтра запросы и вызовы будут стоять перед страной и что нам нужно будет исследовать в тех или иных регионах. Поэтому специалистов соответствующих мы должны будем приобщать лучших, которые есть в Украине в том направлении, которое нам нужно будет исследовать и прогнозировать и вырабатывать предложения”, - сказал директор института.

Он обратил внимание, что институт также будет заниматься информационно-просветительской деятельностью с целью донести к людям их права в соцсфере, а также будет оказывать юридическую помощь тем, кто будет обращаться с конкретными проблемами и вопросами.

“Я утверждаю, что в ближайшие 10-15 лет наибольшим фактором, который будет дестабилизировать проблему социально-экономического развития, будет социальная проблематика. И если мы на этом уровне, на этом этапе не поймем это, нас ожидают катаклизмы, которых мы не имели даже в XX веке, который был ужасным в плане разных событий, политических и тому подобное», - выразил убеждение Колот.