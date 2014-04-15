Киев. 15 апреля. УНИАН. Украинские казаки призывают правительство создать Совет по координации действий казацких организаций и власти.

Об этом верховный атаман общественного союза «Объединенное казачество Украины», генерал армии казачества Валентин Соколовский сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Сегодня наступило то время, которое требует от каждого из нас подниматься, записываться в отряды и давать отпор агрессору, мы - на пороге большой войны, и она уже началась», - заявил он.

Соколовский отметил, что «мы провели учредительный съезд (казацких организаций - УНИАН). Как никогда, все выступили за объединение, мы подготовили предложения Верховной Раде, исполняющему обязанности президента Украины, СНБО, первому вице-премьер-министру Виталию Яреме, который координирует силовые структуры».

«Мы разработали постановление Кабинета министров, которое утверждает совет по координации действий казацких организаций и власти», - отметил он.

Также верховный атаман сообщил, что казаки подготовили конкретные предложения о мерах, которых необходимо предпринять в нынешней ситуации в Украине.

«Мы предложили из 22 тысяч ДПС оставить 8 тысяч по областям, остальные направить на восток, все-таки люди приучены к оружию, также от 4 тысяч «Беркута» половину отправить в самые горячие точки Украины - там, где ходит российский спецназ», - сказал Соколовский.

По его словам, в случае бездействия органов власти, казаки организуют массовые акции.

«Если не будет реакции от власти, то через два-три дня мы будем собирать митинги для того, чтобы государство быстро принимало решение», - подчеркнул Соколовский.

Как сообщал УНИАН, 12-13 апреля вооруженные российские боевики начали провоцировать столкновения на востоке Украины и захватывать административные здания.