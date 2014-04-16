Представители общественности требуют немедленной люстрации в медицине Украины

Киев. 16 апреля. УНИАН. Представители общественности требуют немедленной люстрации должностных лиц медицинской сферы Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили руководитель объединения «Ассоциация защиты прав граждан Украины» Владимир Лесик и сотник 1-й сотни УПА Николай Кохановский.

Как отметил Лесик, преступные действия чиновников медицинской сферы и руководителей медицинских заведений до сих пор не были должным образом расследованы.

“Люди, действия которых нанесли вред сотням пострадавших во время Революции Достоинства, до сих пор занимают свои должности. Общество уже устало ждать, когда у новой украинской власти дойдут руки до медицинской сферы, и требует люстрации в медицине”, - сказал он, подчеркнув, что проблема очистки касается не только врачей, но и коррумпированных чиновников Министерства здравоохранения.

По словам Лесика, собрано множество фактов врачебной халатности и предательства общечеловеческих ценностей в период с ноября 2013 года и по февраль этого года. Он напомнил о ситуации с передачей правоохранительным органам информации из медзаведений о раненых майдановцах, в результате чего пострадавших вывозили из медучреждений порой даже до предоставления им врачебной помощи и невзирая на их состояние, причем не только представителями “беркута”, милиции, но и “титушками”.

Как утверждали участники пресс-конференции, руководители некоторых медзаведений вообще решили не принимать на лечение пострадавших в противостояниях 18-19 февраля. Среди таких Лесик назвал киевский НИИ геронтологии НАН Украины и Центр микрохирургии глаза.

В свою очередь, Наталья Петренко, врач из КМКОЛ «Центр микрохирургии глаза» заявила о том, что в разгар событий на Майдане работа в «Центре микрохирургии глаза» была заблокирована, а главный врач находился за пределами Украины. Она также сообщила, что хотя Центр рассчитан на одновременное лечение 220 человек, однако 160 человек с травмами глаз (в период до 22 февраля) были направлены в Александровскую клиническую больницу.

«Несмотря на то, что ЦМХГ - единственное медучреждение столицы, в котором есть оборудование для вмешательств после травматических повреждений глаза, Центр оказал помощь только 8 раненым. Главный врач Центра Сергей Рыков лично угрожал увольнением тем подчиненным, которые возьмутся оперировать раненых протестующих», - заявила госпожа Петренко.

По словам Лесика, все собранные материалы о преступлениях переданы в прокуратуру, правоохранительные и другие органы власти, но виновные в гибели и страданиях людей до сих пор не наказаны.

“Мы очень надеялись на люстрацию, на справедливость. Надеялись, что все предатели - милиция, врачи, которые выдавали (раненых – УНИАН), будут наказаны. Пока этого не происходит. На всех уровнях, куда мы ни обращаемся, просто фатальный саботаж, и уже мы приходим к мнению, возможно снова пора жечь “коктейли”... Если так будет продолжаться, а я для себя уже решение принял, где-то после Пасхи это нужно будет делать (требовать результатов расследований и люстрации - УНИАН)”, - заявил Кохановский.

Как отметил Лесик, общественность не устраивает отсутствие реакции власти, которая “называла себя демократической, и заявляла со сцены Майдана, что накажет всех виновных, кто преследовал, кто убивал, кто не оказывал помощь”.

“Мы не будем повторять ошибок 2004 года, когда все майданы разошлись и надеялись, что власть все сделает - накажет виновных, коррупционеров. На сегодняшний день уже вполне очевидно, что этого никто не делает. Поэтому я присоединяюсь к тому, что после Пасхи мы будем активизироваться и делать все для того, чтобы требовать от власти делать то, что она обещала сделать. Если нет, то мы будем делать все, чтобы эта власть ушла в отставку”, - добавил Лесик.

Он отметил, что никто не говорит “что нужно рубить сплеча, не разобравшись, но для того, чтобы разобраться, нужно чтобы власть активно включилась в процесс уже сейчас”.