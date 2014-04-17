Киев. 17 апреля. УНИАН. Завтра самооборона Киевской области начинает формировать народное ополчение и проведет обучение ополченцев.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель самообороны в Киевской области Владимир Давидюк.

“Мы с завтрашнего дня начинаем мобилизацию людей в народное ополчение. Власти либо не в состоянии защитить украинский народ, либо не имеют возможности этого сделать. Поэтому после формирования народного ополчения мы проведем обучение личного состава с привлечением военных инструкторов”, - сказал Давидюк.

Он добавил, что самооборона Киевщины намерена обратиться к и.о. президента Украины, председателю Верховной Рады Александру Турчинову и в парламент для того, чтобы создать законодательную основу для деятельности народного ополчения.

По словам Давидюка, самооборона будет просить у законодателей разрешить народному ополчению использовать огнестрельное оружие: “Об оружии должна идти речь, потому что нельзя с боронами и граблями противостоять вооруженным людям”.

В свою очередь руководитель воинской части территориальной самообороны Киевщины Александр Гуменюк призвал граждан Украины быть бдительными и сообщать самообороне о любых подозрительных людях на Киевщине и в других регионах страны. “Безразличным не должен остаться никто. Увидел перемещение незнакомых людей - докладывай, увидел перемещение техники или зеленых человечков - докладывай. А мы будем проверять эту информацию и принимать соответствующие меры”, - сказал Гуменюк.

Также он призвал украинцев быть особо бдительными на праздники - Пасху, 1 и 9 мая. “Не поддавайтесь на провокации. Если провокация произошла, ее лучше локализовать, не давать повода для ее развития”, - сказал Гуменюк.