В Украине сейчас нет никаких препятствий для организации и проведения выборов президента - ОПОРА

Киев. 18 апреля. УНИАН. В Украине сейчас нет никаких препятствий для организации избирательного процесса и проведения легитимных выборов президента Украины 25 мая.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила координатор избирательных и парламентских программ гражданской сети “ОПОРА” Ольга Айвазовская.

“По нашему мнению, сейчас нет никаких препятствий для того, чтобы организовать выборы в надлежащем русле”, - сказала она.

По словам Айвазовской, наибольшей угрозой для проведения выборов пока является внешняя угроза.

“Избирательные комиссии начали свою работу, невзирая на то, что есть неявка достаточно большая членов ОИК. Но такая ситуация, нами проанализировано и доказано, является типичной для выборов в Украине - когда есть серьезная ротация членов комиссии окружного и участкового уровней и территориального. Она зачастую связана с тем, что кандидаты подают лиц, иногда даже используют базы данных предыдущих выборов, не согласовывая эти представления непосредственно с этими гражданами. Ситуация с нынешними ОИК показала, что такая практика есть и в настоящее время”, - сказала представитель ОПОРЫ.

В то же время Айвазовская подчеркнула, что все комиссии начали свою работу. “Нет никаких форсмажорных ситуаций относительно комиссий этого уровня, которые нельзя было бы преодолеть”, - заверила она.

“Основная угроза, которая стоит сейчас перед нами, это внешняя. И если вопрос безопасности не будет налажен, решен до 25 мая, то, к сожалению, тогда мы сможем говорить о проблемах дня голосования, которые могут привести к срыву выборов”, - подчеркнула Айвазовская.

По ее словам, никаких организационных, текущих, финансовых, законодательных предпосылок для того, чтобы выборы не состоялись, или были признаны не соответствующими международным стандартам, пока нет.

“Хотя понятно, что, в отличие от предыдущих кампаний, когда основной вес ответственности ложился на ЦИК, окружные избирательные комиссии, на кандидатов, штабы политических партий, сейчас эта доля ответственности лежит на правительстве, на нашей оборонной возможности, на правоохранительной, пограничной системе и, соответственно, только при их участии 25 мая состоится голосование в спокойной обстановке, без жертв и без инцидентов, которые могут свидетельствовать о несостоятельности организации выборов на уровне безопасности”, - заметила Айвазовская.