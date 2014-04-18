В Украине явка на президентских выборах 25 мая будет не менее 65% - КИУ

Киев. 18 апреля. УНИАН. В Украине явка избирателей на внеочередных президентских выборах 25 мая будет не менее 65%.

Такой прогноз озвучил председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко во время пресс-конференции в УНИАН.

«Относительно явки, то если оперировать тем опросом, который месяц назад мы заказывали у ведущих социологических агентств, то мы видели достаточно оптимистичные прогнозы относительно явки: 56% были точно уверены, что они примут участие в выборах, при любых обстоятельствах, еще 25% - скорее всего, примут участие в выборах, то есть в сумме больше 80%. Это, конечно, завышенная явка, всегда реальная меньше, чем прогнозируемая, но мы говорили, что явка не будет меньше 70%, что является традиционным для Украины», - отметил эксперт.

«Неделю назад Центр Разумкова и «Рейтинг» презентовали исследования, они прогнозировали явку 67%, поэтому мы видим, что эта цифра несколько уменьшается из-за эскалации ситуации, но я уверен, что она не будет меньше 65%, а на Донбассе однозначно больше половины всех избирателей примут участие в этих выборах», - считает Черненко.