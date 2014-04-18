КИУ критически оценивает идею проведения референдума одновременно с выборами президента 25 мая

Киев. 18 апреля. УНИАН. Комитет избирателей Украины критически оценивает идею проведения референдума относительно государственного строя одновременно с внеочередными выборами президента 25 мая.

Об этом сообщил председатель КИУ Александр Черненко сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Идею проведения внеочередных выборов главы государства одновременно с референдумом КИУ оценивает критически», - подчеркнул он.

По словам Черненко, «во-первых – исполняющий обязанности президента Украины не имеет права назначать референдум о внесении изменений в Конституцию, в то время как для общегосударственного референдума по народной инициативе не было собрано достаточное количество подписей избирателей».

«Во-вторых - Закон «О всеукраинском референдуме» противоречит Конституции и международным стандартам, и не должен применяться до внесения в него обстоятельных изменений», - заметил он.

«В-третьих - время, которое остается до референдума, недостаточно для того, чтобы избиратели могли сформировать свою волю и осуществить волеизъявление», - объяснил председатель КИУ.

Как сообщал УНИАН, ранее и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов не исключил возможности проведения всеукраинского референдума о целостности государства вместе с президентскими выборами, если парламент примет соответствующее решение.