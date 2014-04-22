Обнародован люстрационный список, в который вошли 96 из 120 депутатов Киевсовета

Киев. 22 апреля. УНИАН. Представители киевской общины обнародовали первый люстрационный список кандидатов в депутаты Киевсовета, в который вошли 96 из 120 нынешних депутатов горсовета.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель Аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.

“На двух страницах 96 фамилий. Практически в Киевсовете осталось 13 членов блока Кличко первичного, 9 членов блока БЮТ и двое “катеринчуковцев”. А остальные – 96 - они здесь, на этих двух страницах”, - сказал он.

По словам эксперта Корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константина Матвиенко, это не официальный список Люстрационного комитета, а общественная инициатива. Предложенный люстрационный список сформирован по определенным критериям с учетом юридических фактов.

По словам Сергиенко, в список вошли депутаты Киевсовета, которые составляли “большинство Черновецкого”, депутаты, которые вышли из фракций “Батькивщина”, “УДАР” и Блока Николая Катеринчука. “По нашему мнению, они теряют моральное право быть депутатами Киевсовета”, - объяснил Сергиенко.

Также, сообщил он, в список включены лица, которые занимали ответственные должности в органах государственной власти в период президентства Виктора Януковича и в органах местной власти столицы, начиная с 2006 года.

По словам Сергиенко, список не окончательный и будет в дальнейшем расширяться. В ближайшее время его планируется обнародовать в социальных сетях, в частности в Facebook, для широкого обсуждения общественностью, внесения изменений, дополнений и т.п.

Как напомнил Сергиенко, начинается процесс выдвижения кандидатов в Киевсовет от партий и вскоре будут утверждены соответствующие списки.

“Мы будем следить за теми, кто выдвигается. И обратим внимание не только на сильные кандидатуры, но и на откровенно слабые. Потому что сейчас партии взяли на вооружение такую технологию, что они по договоренности с каким-то денежным мешком любую фамилию выдвигают, и он идет по мажоритарке, а партия выдвигает против него слабого кандидата. Я хочу предупредить лидеров партий, что мы будем отслеживать такие откровенно слабенькие кандидатуры и обращать на это внимание общественности”, - заявил Сергиенко.

В свою очередь представитель Киевской ландшафтной инициативы Владимир Колинько напомнил о разных процессах “борьбы” в Киеве, например, за Гостиный двор, за здание на улице Гончара, за скверы и т.п.

“В Киеве нужно восстановить справедливость. И это должны сделать депутаты. Но какие депутаты это будут делать? Будут ли люди, которые уже так знакомые друг с другом, так “перетерли” все проблемы... Они “перетрут” уже все, что угодно. Нужна мораль. А какая может быть мораль вплотную к людям, которые уже были в одной партии, вышли из второй, продавали, голосовали, как мы знаем? Если мы хотим, чтобы Киев изменился, нельзя продуцировать одни и те же персоналии, которые уже так себя запятнали”, - сказал Колинько.

Сергиенко пообещал, что скоро будет составлен люстрационный список кандидатов на должность мэра Киева.

Кроме того, на пресс-конференции были озвучены требования представителей общества к политикам, партиям, лицам, которые собираются принять участие в местных выборах 25 мая. Как отметил Сергиенко, требования касаются восстановления справедливости в Киеве, в частности в сфере земельных отношений.

“Когда-то городской голова Попов назвал цифру 75 млрд грн - это стоимость украденной земли и имущества, и площадь земли - где-то 3,5 тыс. га. По моим подсчетам, в 2006 году размер зеленых зон сократился минимум на 3 тыс. га. Мы требуем пересмотра, ревизии решений Киевсовета. Все незаконные землеотводы должны быть отменены”, - сказал Сергиенко, обращая внимание на подготовленный общиной список “наиболее вопиющих” объектов.

Также, по его словам, есть требование внести до выборов изменения в законодательство “и зафиксировать то, что в Киеве существует исполнительный орган Киевсовета, а не какой-то фантом, который имеет власть и никому не подчиняется”.

По словам Сергиенко, Киевсовет должен иметь право и обязан образовывать собственный исполнительный орган, который будет возглавлять Киевский городской голова, а полномочия Киевской горгосадминистрации и ее председателя должны быть ограничены исключительно наблюдательными и координационными функциями.