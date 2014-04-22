Украинский фильм "Племя" будет бороться за один из главных призов 67-го Каннского кинофестиваля

Киев. 22 апреля. УНИАН. Украинский фильм "Племя" Мирослава Слабошпицкого будет бороться за один из главных призов 67-го Каннского кинофестиваля.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил режиссер фильма Слабошпицкий.

Фильм будет претендовать на один из главных призов 67-го Каннского кинофестиваля - "Золотую камеру", которая вручается за лучший полнометражный дебют.

Картина попала в число 7 номинантов на награды конкурсной программы "Неделя критики", куда была отобрана из 1200 претендентов.

По словам Слабошпицкого, фильм снят полностью на языке жестов слабослышащих людей, в нем нет субтитров и закадрового голоса. В фильме снимались непрофессиональные слабослышащие актеры.

"Путь стилизации под немое кино лежал на поверхности, и мне казалось, что если рассказать историю языком жестов, будет точно такой же немой фильм, но новаторский", - отметил он.

Как сказал режиссер, он создавал фильм для всех людей, причем так, чтобы фильм поняли все люди, без перевода, которого не будет принципиально.

Синопсис фильма, по словам Слабошпицкого, заключается в том, что главный герой фильма Сергей попадает в специализированный интернат для слабослышащих, где существует уголовная организация «Племя». Сергей пытается занять свое место в иерархии школы и принимает участие в нескольких ограблениях. Когда герой влюбляется в Анну, одну из наложниц Смотрящего, ему приходится нарушить неписанные законы «Племени».

Каннский фестиваль будет проходить с 14 по 25 мая.