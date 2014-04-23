Мэр Калуша планирует баллотироваться на должность городского председателя Киева, и заверяет, что знает, как преодолеть коррупцию за 90 дней

Киев. 23 апреля. УНИАН. Мэр прикарпатского города Калуш Игорь Насалик планирует баллотироваться на должность Киевского городского председателя, и заверяет, что знает, как преодолеть коррупцию в столице за 90 дней.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Насалик сообщил, что решил идти на выборы мэра Киева от Радикальной партии Олега Ляшко.

“Эта идея пришла непосредственно на Майдане. Калушский городской совет принял решение о том, что в полном составе, включая мэра, выезжает на Майдан. Именно на Майдане состоялась встреча с Олегом Ляшко. Разговор, который состоялся с ним, заключался в том, что, зная мою работу в городе Калуш, было принято совместное решение, что я буду баллотироваться на пост мэра Киева от Радикальной партии”, - сказал Насалик.

Он заверяет, что на должности городского председателя Калуша сделал достаточно много для того, чтобы полностью искоренить коррупцию в медицинской сфере, в образовательной. Также в Калуше уже восемь лет функционирует муниципальная милиция, отметил он.

“В городе не существует коррупции. Можно ли это сделать в других городах, в частности в Киеве? Не то что можно, а нужно. Я дам рецепт. Он непростой. Для того, чтобы его сделать, прежде всего, нужно иметь силу воли. Она у меня называется “программа 90 дней”. Она небольшая, но за 90 дней можно полностью преодолеть коррупцию”, - сказал мэр Калуша.

Он отметил, что самое сложное - преодолеть бытовую коррупцию.

“Бытовую коррупцию можно преодолеть лишь тогда, если изыскать средства. Как их изыскать... Первое – открыть бюджет города, но не в виде бюджета, который расписан, а в виде казначейских счетов. Это городской председатель может сделать своим распоряжением. Что это означает? Это означает, что открываются все бюджеты коммунальных предприятий в режиме онлайн и бюджет города в режиме онлайн. То есть, вы даете ответ на основной вопрос – кто, кому и за что платит средства, и можете сравнить с рыночными ценами ”, - сказал он.

Следующий шаг в преодолении коррупции, как доказал на практике мэр Калуша, – открытие кадастровых списков, инвентаризация земли, которая покажет, кто и почему не платит за ее получение.

Также Насалик убежден, что нужно изолировать госслужащего от потребителя, создавая центры предоставления административных услуг. “Это ударит по бытовой коррупции. А еще нужно давать госслужащим надбавки и премии – в Калуше это 50% и в первом, и во втором случае. Деньги в столице есть, но их нужно вывести из тени и осуществить те реформы, которых годами ожидают киевляне”, - отметил он.