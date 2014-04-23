Городской председатель Львова считает, что представители «Объединения Самопомощь» имеют значительный потенциал как кандидаты в депутаты Киевсовета

Киев. 23 апреля. УНИАН. Городской председатель Львова, председатель политической партии «Объединение Самопомощь» Андрей Садовый считает, что представители этого объединения имеют значительный потенциал как кандидаты в депутаты Киевсовета.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в УНИАН.

Садовый напомнил, что «Объединение Самопомощь» предложило киевлянам подать свои предложения относительно кандидатов в депутаты Киевсовета. «Мы получили более 200 предложений, провели переговоры. И очень часто методом сложного убеждения, даже просьб, просили людей дать согласие баллотироваться в Киевский городской совет», - отметил он.

Так, был сформирован список из 21 киевлянина, относительно которых было проведено публичное обсуждение в Интернете. «Можно было голосовать либо за весь список, либо отметить фамилию человека, которого нужно поднять в списке», - объяснил мэр Львова.

По состоянию на сегодняшнее утро, сказал Садовый, были получены результаты голосования, согласно которым более 27% тех, кто принял участие в голосовании, поддержали список партии «Объединение Самопомощь».

«В списке партии «Объединение Самопомощь» нет артистов, нет киноактеров. Это люди, которые состоялись, которые себя сделали, самодостаточные люди, и у них есть большой потенциал быть полезными для общества», - сказал Садовый.

В свою очередь, исполнительный директор «Украинского научного клуба» Наталия Шульга, которая входит в первую пятерку списка партии, отметила, что отстаивает стратегию сбалансированного развития для Киева, где в приоритете - образование, наука и окружающая среда. «После событий последних месяцев я считаю, что если киевляне снова будут отворачиваться от своего города и ждать, что кто-то должен приехать сюда и что-то сделать, наверно, мы будем опять продолжать ту тенденцию, которая, к сожалению, десятилетиями в Киеве развивалась», - сказала она.

Шульга заметила, что Киеву необходимо «вернуть статус столицы, статус зеленого города», комфортного для жизни киевлян, предпринимательства и международного представительства.

Владелец компании «Рестораны Гусовского» Сергей Гусовский, который также входит в первую пятерку списка партии, отметил, что «город устал от того, что им не занимались», а связь между обществом и властью отсутствовала. «Мы сможем нарушить эту плохую линию в жизни города и привнести новые, правильные изменения», - отметил он.

Кроме того, представитель пятерки, финансовый директор страховой компании «Княжеская» Максим Гапчук отметил, что необходимо, в частности, привести в порядок финансовую и бюджетную сферы.

Другой кандидат в депутаты из первой пятерки списка, генеральный директор «Телерадиокомпании «Люкс» Роман Андрейко отметил, что как руководитель медиа будет делать все для того, чтобы все процессы в Киеве происходили прозрачно.

*** Политическая партия «Объединение Самопомощь» была создана в 2012 году как политический инструмент общественного объединения «Самопомощь», которое занимается защитой интересов жителей и общин украинских городов. Партия отстаивает идеи широкого участия общественности в управлении государством и принципы эффективного самоуправления.