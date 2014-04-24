Общественные активисты-заемщики призвали Нацбанк перевести валютные кредиты в гривневые

Киев. 24 апреля. УНИАН. Общественные активисты-заемщики призвали Национальный банк помочь решить проблемы заемщиков и перевести валютные кредиты в гривневые, так как значительная часть заемщиков оказались неспособны погашать кредиты после резкой девальвации национальной валюты.

С таким обращением выступили активисты-заемщики общественной организации “Правдива Країна” на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы требуем защитить наши права как заемщиков путем перевода всей суммы валютного кредита в гривни по курсу НБУ на дату подписания кредитного договора с фиксированной процентной ставкой, действовавшей в то время для гривневых договоров”, - говорится в обращении активистов к руководству страны.

Кроме того, активисты -заемщики потребовали введения моратория на отчуждение залогового имущества, списания штрафных санкций и разработки приемлемых программ реструктуризации валютных кредитов.

По словам представителя активистов Татьяны Руденко, большинство заемщиков не отказываются от кредитных обязательств, а целью организации является решение проблемы валютных кредитов исключительно в правовом поле.

“Должен быть прописан на бумаге какой-то документ, который даст возможность коммерческим банкам пойти нам навстречу, а мы со своей стороны будем гасить эти долги, если будет адекватная ситуация, чтобы это сделать”, - сказала Руденко.

Как сообщал УНИАН, с начала текущего года курс гривни к доллару США снизился более чем на 50%, достигнув 11 апреля на межбанковском валютном рынке пика в 13,80 грн/долл. После этого национальная валюта начала постепенно укрепляться, достигнув утром 24 апреля 11,45/11,65 грн за доллар.

Девальвация национальной валюты привела к резкому увеличению суммы кредитов, которые были привязаны к доллару, и увеличению проблемных кредитов.