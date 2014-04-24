Большинство жителей Днепропетровска готовы с оружием в руках защищать свой город от «зеленых человечков» - опрос

Киев. 24 апреля. УНИАН. Большинство жителей города Днепропетровска - 56,8% - готовы взять оружие и защищать свой город от так называемых «зеленых человечков» в случае их появления в городе и угрозы целостности нашей родины.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Всеукраинской общественной организации "Громадська сила" совместно с Центром социологического аудита, которые были представлены сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

При этом, согласно результатам опроса, каждый третий респондент - 33,5% - однозначно считает для себя неприемлемым воевать с оружием в руках. И 9,7% опрошенных пока не определились, как они будут действовать в случае возникновения названной чрезвычайной ситуации.

Лидер Всеукраинской общественной организации "Громадська сила" Загид Краснов отметил, что сегодня подавляющее количество днепропетровцев настроены патриотично.

По его словам, согласно исследованию, подавляющее большинство горожан - 82,7% - на вопрос «В составе какого государства вы видите Днепропетровск?» ответили, что видят город в составе Украины,и только 17,3% - в составе России.

Только 12,9% жителей г. Днепропетровска считают, что Майдан добился своей цели в Днепропетровске в вопросе «перезагрузки» власти. 65,5% опрошенных не согласны с этим утверждением, 21,6% - затруднились с ответом.

Краснов отметил, что сегодня нельзя говорить про однородность юго-востока Украины. "Днепропетровск сегодня на самом деле служит примером для этого региона", - считает он. По словам Краснова, в Днепропетровске нет того напряжения, как в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Он не исключает, что среди прочего большую роль играет и то, что в городе процент тех, кто себя идентифицирует как русский, намного меньше, чем в вышеперечисленных областях.

Краснов подчеркнул, что сегодня самой большой проблемой является то, что у нас национальная политика на государственном уровне была построена неправильно. "У нас понятие "украинец" воспринимаются по национальному признаку. До тех пор, пока в понятие "украинец" не будет вкладываться то, что это - житель Украины, напряжение не спадет, и не прекратиться то, что творится на юго-востоке", - отметил Краснов. По его мнению, сегодня очень важно сформировать национальную идею, которая объединила бы страну во имя будущего.

Он напомнил, что соцопрос показал высокую степень патриотизма среди украинцев. Люди готовы с оружием в руках отстаивать свою независимость. “Это говорит не только том, что люди объединились перед угрозой внешней агрессии. Это говорит прежде всего о том, что впервые за всю историю независимости Украины украинское общество воспринимает себя как единое целое и не делит себя на представителей разных этнических групп, национальностей”, - считает он.

По его словам, за 23 года независимости Украины политические лидеры, называющие себя патриотами, так и не предложили всем без исключения украинцам комплексного подхода в объединении и защите всего украинского общества. «Общество объединилось само, видя угрозу внешнюю. И я считаю, что сегодня именно украинское общество при поддержке СМИ должно требовать от государства разработки и принятия такой государственной патриотической программы, направленной на поднятие патриотизма украинского общества. Она должна защищать интересы всех социальных слоев украинского общества и представителей нацменьшинств», - сказал общественный деятель.

Краснов уверен, что патриотическая программа станет основой и фундаментом для украинского патриотического общества. Тогда каждый житель страны - независимо от того украинец он, русский, татарин или еврей - будет считать себя патриотом.

*** Исследование с использованием метода индивидуального интервьюирования было проведено под руководством Центра социологического аудита (ГВУЗ НГУ) в период с 15 по 18 марта. Было опрошено 976 жителей города Днепропетровска в возрасте старше 18 лет с использованием районированной квотной (пол, возраст, образование) выборки. Ошибка выборки в пределах 3%.