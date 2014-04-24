Гоночная команда Team Ukraine racing with Ferrari в следующем сезоне планиует дебютировать в чемпионате мира

Киев. 24 апреля. УНИАН. Основатель украинской гоночной команды Team Ukraine racing with Ferrari Руслан Цыплаков объявил о том, что в следующем году команда планирует дебютировать в чемпионате мира на выносливость WEC.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

В частности, рассказывая о перспективах команды в будущем, Цыплаков отметил: "Команда ни на шаг не отступила от своих планов. Напомню, что мы дебютировали в 2012-м в серии Ferrari Challenger и это была своеобразная обкатка для команды. Кстати, несмотря на дебют уже в том году мы показали очень достойный результат, войдя в пятерку лучших. Потом у нас было выступление в GT-3, где мы выиграли в абсолюте. И это лишь на второй год существования команды. Наконец, в этом году у нас серия Ле-Ман ELMS, являющаяся последней ступенькой перед чемпионатом мира. Здесь жесткие, четкие правила, никаких послаблений. И уже в этих условиях мы выиграли на первом же этапе в своем классе GTC, совершив сенсацию. Поэтому, сейчас планируем дебют в чемпионате мира уже в 2015-м году в классе GT-2. Там GT-3 просто нет по регламенту".

О первой гонке нынешнего сезона рассказал пилот Сергей Чуканов: "Для меня это была первая полноценная гонка на выносливость, продлившаяся 4 часа. Ранее я участвовал в заездах длительностью не более 45 минут. Конечно, тут все не так, своя специфика, командная борьба. Тем не менее, сразу же удалось выиграть. Этому я очень сильно рад - и за себя, и за команду. К тому же, мы как дебютанты всех очень удивили своей победой. И это приятно вдвойне".

В свою очередь его партнер по команде Андрей Круглик отметил: "Одним из главных залогов успеха считаю командный дух. У нас очень патриотичный коллектив, машина раскрашена в желто-голубые цвета. Да, один из наших пилотов - Алессандро Пьер Гвиди - итальянец по национальности. Но мы не видим в этом никаких проблем. Для нас он Сашко, он уже влился в коллектив. Во всякмо случае, он прекрасно реагирует на свое украинское имя, также как на Алессандро. Думаю, в это тяжелое для страны и для всех нас время главное сохранять победный дух и объединятся. И тогда все получится".

Первый этап Ле-Ман ELMS сезона-2014 состоялся в минувшие выходные в британском Сильверстоуне. Украинская команда в составе Алессандро Пьер Гвиди, Андрей Круглик и Сергей Чуканов показала отличный результат, оставив позади не только всех "одноклассников", но и некоторые команды, выступающие в классе LMGTE. В одном круге с Team Ukraine racing with Ferrari гонку закончили лишь две команды-соперницы по классу GTC, тогда как уже 4-й финишировавший экипаж уступил один круг, а начиная с 5-го - два и более. Суммарно украинская Ferrari в своем классе лидировала 66 кругов из 109 пройденных, что в 5 раз больше, нежели кто-либо другой из GTC.