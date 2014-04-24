Киев. 24 апреля. УНИАН. Известная украинская группа "Бумбокс" отпразднует свое десятилетие большим концертным шоу в Киеве.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил лидер группы Андрей Хливнюк.

По его словам, приуроченный к десятилетию группы концерт состоится 31 мая в киевском зале Stereo Plaza. На шоу прозвучат песни из всех альбомов. Это будет самый длинный концерт в истории группы, будет исполнено более 30 песен, добавил лидер группы.

"Это концерт, празднование десятилетия команды, в непростое время, в непростых условиях, но мы очень хотели, и поэтому проведем этот концерт", - сказал Хливнюк. При этом он отметил, что в связи с ситуацией в стране пока группа отказалась от запланированного тура по всей Украине в поддержку нового альбома.

На концерте также выступят друзья, коллеги. "На сегодняшний день я очень надеюсь, что охрана пропустит на концерт наших друзей, и часть из них выйдет на сцену и они будут уметь играть на чем-то", - шутя сказал Хливнюк, отметив, что не может пока назвать конкретный перечень гостей.

"Мощный звук, видеоряд, который основан на уникальных архивных материалах, Андрей Хливнюк с микрофоном, Андрей Самойло на гитаре, Александр Люлякин за барабанами, Валентин Матиюк за вертушками и Денис Левченко на басовых – что еще нужно для счастья?! Можно бесконечно долго писать об чарующих мелодиях Бумбокса, уникальном сплаве стилей, в котором работает группа, и другие глупости. Не дайте себя запутать. Рок-н-ролл и хип-хоп никто не отменял. Приходите в Stereo Plaza 31 мая и убедитесь в этом сами!", - говорится в приглашении на концерт.