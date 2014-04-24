Лотерейный оператор МСЛ запустил в Украине новый проект по продаже мгновенных лотерей через терминалы самообслуживания

Киев. 24 апреля. УНИАН. Оператор государственных лотерей МСЛ, который является одним из крупнейших лотерейных операторов в Восточной Европе, запустил в Украине новый проект «Миг успеха», который предусматривает продажу мгновенных лотерейных билетов через терминалы самообслуживания.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор компании Евгений Власенко.

«Лотерейные игры на терминалах самообслуживания дают возможность вернуть электронные игры в правовое поле и пополнить государственный бюджет. Организация и проведение розыгрышей контролируются лотерейным оператором МСЛ, а самого оператора контролирует государство», - сказал Власенко.

По его словам, все розыгрыши мгновенных лотерей на лотерейных терминалах самообслуживания проводятся согласно европейским стандартам проведения лотерей.

В свою очередь, технический директор МСЛ Владимир Милевский пояснил, что весь процесс игры замкнут на центральную систему оператора МСЛ - начиная от покупки билета и заканчивая выплатой выигрыша. По его словам, все эти процессы осуществляются в режиме онлайн-мониторинга Государственным казначейством Украины.

При этом Милевский объяснил принцип работы данной лотереи. По его словам, единственное отличие от стандартного лотерейного билета – это компьютерная анимация билета. При этом выигрыши и призовой фонд в мгновенных лотереях на терминалах самообслуживания сгенерированы заранее, до момента старта лотереи.

«Таким образом, все билеты генерируются до начала продаж. Количество билетов, суммы выигрышей распределяются заранее и не меняются в ходе прохождения лотерей. Это гарантирует прозрачность и честность лотереи», - отметил Милевский.

По словам почетного президента юридической компании Jurimex, эксперта в сфере правового регулирования лотерейного бизнеса Данила Гетманцева, мгновенные лотереи на терминалах самообслуживания гарантируют прозрачность ведения бизнеса. В частности, платятся налоги, что гарантирует дополнительные поступления в госбюджет, а для игроков создана система лимитов, что дает возможность игроку контролировать свои траты.

«Во-первых, игра прозрачная. Государство и казначейство в режиме реального времени отслеживают каждую ставку, каждый билет, проданный через терминал. Прозрачность – значит, налоги. Государство получает с каждого проданного билета налоги, и оператор не в состоянии, даже при желании, уклониться от налогообложения, потому что технология не позволяет ему это сделать», - отметил Гетманцев.

При этом гендиректор Власенко уточнил, что МСЛ отчисляет 18% в госбюджет от средств, которые остаются после выплаты выигрышей. Эта сумма фиксированная и не зависит от потерь оператора.

Маркетинг-директор МСЛ Виктория Цомая отметила, что уже открыто 11 точек продаж во многих городах Украины, в частности в Сумах, Луцке, Николаеве, Донецке и Киеве. При этом в ближайшее время планируется открытие еще 10 точек.

Справка УНИАН. Оператор государственных лотерей МСЛ работает на рынке Украины более 43 лет. В портфеле компании такие лотерейные продукты, как «Лото-Забава», «Хто там», «Тип и Топ», «Мегалот», «Спортлига» и другие. МСЛ имеет 31 представительство по всей Украине и более 6,7 тыс. точек продаж лотерей.

По данным оператора, с 2009 года МСЛ уплатила более 885 млн грн налогов и сборов. Начиная с 2009 года, в лотереи МСЛ украинцы выиграли 4,2 млрд грн.