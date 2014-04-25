Реформа БТИ привела к подорожанию услуг по переоформлению прав собственности на недвижимость в 10 раз – эксперт

Киев. 25 апреля. УНИАН. Передача функций по регистрации прав собственности на недвижимое имущество от Бюро технической инвентаризации (БТИ) к Государственной регистрационной службе (Укргосреестр) привела к десятикратному удорожанию услуг по переоформлению прав собственности на недвижимость.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава украинской ассоциации БТИ «Укртехинвентаризация» Александр Черноморов.

«Это (переоформление прав собственности на недвижимость - УНИАН) обходилось гражданину где-то в 500-700 грн, не больше этой суммы. Сегодня это стоит 5-7 тыс. грн», - сказал Черноморов.

По его словам, помимо удорожания данной услуги, после реформы БТИ существенно выросли сроки переоформления документов.

«На регистрацию в Киеве сейчас запись идет на август-сентябрь. Это только, чтобы попасть к регистратору», - отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что из-за допуска на рынок частных инвентаризаторов, государство недополучило более 2 млрд грн налогов.

«В результате так называемой реформы БТИ государство только по прямым налогам потеряло порядка 2 млрд грн, потому что был введен институт частных инвентаризаторов», - заявил Черноморов.

Присутствовавший на пресс-конференции начальник коммунального предприятия «Киевское городское бюро технической инвентаризации» Василий Сенчук сообщил, что по состоянию на 1 января 2013 года в Украине функционировало более 400 БТИ, где работали до 30 тыс. человек.

По данным Черноморова, вследствие реформы БТИ 15 тыс. из них потеряли работу только за прошедший год.

При этом эксперты подчеркнули, что бывшее руководство Украины не обращало внимание на эти проблемы, несмотря на многочисленные обращения граждан и общественных организаций. Поэтому участники пресс-конференции призвали нынешнюю власть вернуться к диалогу с экспертным сообществом для решения вопросов, связанных с инвентаризацией и регистрацией прав на недвижимость.

«Я надеюсь, что руководство страны обратит внимание на эти проблемы и вернет органам местного самоуправления все те полномочия, которые незаконным способом были отобраны – по земле, по недвижимости, по регистрации прав собственности и по введению объектов в эксплуатацию», - сказал Сенчук.

В свою очередь Черноморов с ним согласился, отметив, что для удешевления и упрощения процедуры оформления прав собственности на недвижимость, а также роста налоговых поступления в госбюджет необходимо вернуть в БТИ функции по регистрации прав собственности, а полномочия по технической инвентаризации передать органам местного самоуправления.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации. Кроме того, в конце 2012 года Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства утвердило приказ №658, согласно которому техинвентаризацию, помимо БТИ, могут проводить частные инвентаризаторы.

Предполагалось, что это позволит устранить огромные очереди и массовую коррупцию в БТИ. Однако после передачи функций в Укргосреестр, те же проблемы появились и в регистрационных службах. В марте текущего года новоназначенный глава Укргосреестра Игорь Алексеев заявил, что масштабы коррупции в органах ведомства при регистрации прав на недвижимое имущество не выдерживают никакой критики, особенно в Киеве и Киевской области.