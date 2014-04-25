Рабинович просит ЦИК отреагировать на вмешательство Турчинова в избирательный процес

Киев. 25 апреля. УНИАН. Кандидат на пост президента Украины Вадим Рабинович заявляет о незаконом вмешательстве и.о. президента Александра Турчинова в избирательный процес и просит Центризбирком отреагировать.

Об этом Рабинович сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Он обратил внимание на ряд распоряжений Турчинова от 18 апреля о предоставлении государственной охраны части кандидатов в президенты. При этом Рабинрович отметил, что охрана предоставлена лишь шксти из 23 зарегистрированных в ЦИК кандидатов.

“18-го числа была введена норма закона, по которой снята охрана с кандидатов в президенты. После этого исполняющий обязанности президента Турчинов своими распоряжениями шестерым людям предоставил охрану. По какому принципу - никто не знает. Это его личное, так сказать, решение. Эти шесть человек: Тигипко, Тимошенко, Порошенко, Ляшко, Добкин и Богомолец”, - сказал Рабинович.

По его словам, своими распоряжениями Турчинов выделил для общества «граждан-кандидатов в президенты, чья безопасность стоит государственного внимания и кто заслуживает выделения денег из госбюджета на соответствующие мероприятия, а кто из кандидатов такого внимания, по мнению и.о. президента, не заслуживает». И таким образом, по мнению Радбиновича, Турчинов влияет на формирование свободного волеизъявления избирателей.

«Я считаю, и я это изложил в жалобе к ЦИК, что статья 19 Констиуции Украины обязывает все органы государственной власти, местного самоуправления, всех должностных лиц достигнуть принципа равных выборов. Турчинов, выделив из группы кандидатов VIP-группу из 6 человек, нарушил наши права по целому ряду пунктов. Он нарушил систему равноправных выборов. Я считаю, что это предвзятое отношение к кандидатам на пост президента. Это предоставление незаконных привилегий шести особо важным кандидатам. Это создание неравных прав и условий участия в выборном процессе всех кандидатов в президенты”, - сказал Рабинович.

Он обратился к ЦИК с просьбой разъяснить “с точки зрения законов, существующих в нашем государстве, насколько такое вообще возможно”.

“Я считаю, если сегодня самое высокое должностное лицо в стране может по своему личному желанию разделить нас всех на группы и дать мессидж обществу, что эти шесть - важные, а эти - нет, это нарушает мои права как кандидата в президенты, это нарушает наши с вами права равных выборов и это является злостным нарушением, ведущим к тому, что потом мы с вами, благодаря этим действиям, услышим, что наши выборы нечестные и нелегитимные. Я считаю, что это должно быть устранено”, - заявил Рабинович.

В своем заявлении к ЦИК он просит принять решение, которым запретить и.о. президента вмешиваться “в непредусмотренный законом способ” в избирательный процесс, а также пригласить Турчинова на заседание Центризбиркома, на котором будет рассматриваться заявление Рабиновича.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Турчинов подписал ряд распоряжений об обеспечении круглосуточной охраны кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, Олега Ляшко, Сергея Тигипко, Михаила Добкина и Ольги Богомолец.