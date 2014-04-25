Эксперты призывают правительство создать прозрачный рынок земли в Киеве

Киев. 25 апреля. УНИАН. Глава общественной организации «Киевская муниципальная ассамблея», глава президиума территориального сообщества Киева Иван Салий призвал правительство создать прозрачный рынок земли в Киеве, что будет способствовать развитию бизнеса и повышению деловой активности в столице. Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

«Земля — главный «тромб» развития бизнеса и деловой активности, основной источник коррупции в Киеве - должна стать ресурсом и средством столичного развития», - сказал Салий.

По его словам, нынешняя система регистрации прав на землю неэффективна, а процедуры оформления документов слишком сложны и непрозрачны, что способствует процветанию коррупции и отпугивает потенциальных инвесторов.

В сою очередь эксперт по вопросам землеустройства «Киевского городского центра земельного кадастра и приватизации земли» Владимир Гончар сказал, что для решения проблемы необходимо создание земельного кадастра и усиление контроля общественности за выделением земельных участков.

«Есть предложение сделать земельный кадастр по свободным участкам, принадлежащим городу. Можно провести их инвентаризацию, провести анализ, согласовать эти участки с генеральным планом города и после этого выставить на продажу на открытых аукционах», - сказал Гончар.

По его мнению, необходимо увеличить срок аренды земли до 25 лет, а также провести проверку и вернуть городу незаконно выделенные земельные участки.

Эксперт также считает, что необходимо передать полномочия управления коммунальным имуществом территориальным сообществам и передать им контроль над «Киевэнерго», «Киевводоканалом», «Киевгазом», «Киевгорстроем» и другими столичными монополиями, предоставив киевлянам статус акционеров-партнеров.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины проводит проверки относительно незаконной передачи больших земельных участков высшим должностным лицам государства, в частности экс-президенту Виктору Януковичу и бывшему первому вице-премьер-министру Сергею Арбузову.