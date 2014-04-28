Киев. 28 апреля. УНИАН. Эксперты не ожидают дефолта Украины в текущем году, поскольку объем золотовалютных резервов Национального банка Украины достаточный для погашения внешних обязательств, даже без средств Международного валютного фонда.

Об этом сказал старший аналитик по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы не ожидаем дефолта в этом году», - сказал эксперт.

Свое мнение он обосновал тем, что по внешним обязательствам Украина должна заплатить в текущем году около 7 млрд долл., в то время как резервы НБУ вдвое больше этой суммы и составляют 15 млрд долл.

«На сегодня резервов хватает даже без средств МВФ», - добавил эксперт, и отметил, что речь идет о текущем, 2014 годе.

Что касается внутренних обязательств, то, по словам эксперта, структура внутреннего долга предполагает, что правительству просто невыгодно объявлять дефолт по внутренним обязательствам.

«Внутренний долг на 60% принадлежит НБУ, остальные 30% принадлежат банкам, подавляющее большинство из этих 30% - государственные банки. Государство само себе не будет делать дефолт», - подчеркнул эксперт, и отметил, что доход по облигациям внутреннего госзайма является основным доходом для Национального банка.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за январь 2014 года выросла на 148 млн долл., или на 0,2%, - до 73,226 млрд долл. (585,298 млрд в гривневом эквиваленте).

Как заявил в апреле министр финансов Украины Александр Шлапак, Украина до конца текущего года должна выплатить порядка 9 млрд долл. по своим внешним обязательством, и эти средства Кабинет министров намерен привлечь на внешних рынках.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 апреля 2014 года составили 15,086 млрд долл.