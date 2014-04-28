Киев. 28 апреля. УНИАН. Эксперты прогнозируют падение ВВП Украины в 2014 году на 6,5% при условии, что не будет дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и дальнейших военных действий.

Такой прогноз высказал на пресс-конференции в УНИАН старший аналитик по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Василий Поворозник.

«Наш прогноз - в 2014 году ВВП упадет на 6,5%», - сказал эксперт и отметил, что прогноз составлен с учетом данных по Крыму, но доля Крыма в структуре ВВП Украины незначительная и составляет 3,6-3,7%.

Как отметил Поворозник, прогноз основан на предположении, что не будет дальнейшей эскалации конфликта на востоке Украины и дальнейших военных действий. «Прогноз будем еще пересматривать», - добавил он.

Поворозник также перечислил факторы, которые будут определяющими для экономики Украины в текущем году. В частности, это падение в сельском хозяйстве на 5%, в торговле на 9%, в транспорте на 5%, а также усиление спада промышленности.