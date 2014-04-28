Коновалюк заявляет, что обратится в ВАСУ с заявлением о признании противоправным бездействия Турчинова и Яценюка

Киев. 28 апреля. УНИАН. Кандидат на пост президента Украины Валерий Коновалюк сегодня обратится в Высший административный суд Украины с исковым заявлением о признании противоправным бездействия исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова и премьер-министра Украины Арсения Яценюка, «виновных в низкой боеготовности Вооруженных Сил Украины», а также привлечения их к ответственности.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По его словам, в исковом заявлении сказано о том, что «с момента возложения на Турчинова функций и. о. президента Украины он недобросовестно выполняет надлежащие функции, что уже причинило серьезный ущерб государственным интересам, а также интересам отдельных граждан и юридических лиц Украины, что сопряжено с нарушением ряда положений Конституции и законов Украины».

В исковом заявлении Коновалюка сказано о том, что Турчинов должен был поставить четкие задачи, принять решения, в частности - «о введении правового режима военного или чрезвычайного положения».

Коновалюк подчеркнул, что «за счет некомпетентной деятельности, неоперативных действий, мы не только потеряли часть территории страны, а потеряли и военное имущество, Военно-морские силы страны».

Коновалюк подчеркнул, что также в Украине не обеспечивается социальная защита граждан, их государственная поддержка, и поэтому в исковом заявлении есть и претензии к премьер-министру Украины Арсению Яценюку.

«Если вы взяли на себя ответственность управлять государством, то будьте любезны выполнять те функциональные обязанности, которые предусмотрены законом и Конституцией», - подчеркнул он.

Коновалюк подчеркнул, что сразу же после пресс-конференции он подаст исковое заявление в ВАСУ.